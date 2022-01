Climate changers, cerchiamo docenti per portare il cambiamento climatico in classe

La temperatura superficiale media globale della Terra nel 2021 è stata pari a quella registrata nel 2018 e la sesta più calda di sempre. Nel complesso, gli ultimi otto anni sono i più caldi da quando è iniziata la rilevazione nel 1880. È quanto emerge da analisi indipendenti condotte dalla Nasa e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration. Sulla base di queste evidenze è chiaro che il cambiamento climatico è la minaccia esistenziale del nostro tempo. Per invertire la rotta, Junior Achievement Italia e Green&Blue, hub digitale e mensile punto di riferimento per la sostenibilità e l'ambiente con le firme dei giornali del gruppo editoriale GEDI, propongono un'esperienza pratica di educazione all'imprenditorialità per gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di II grado, che li stimolerà a mettersi in gioco e a generare nuove idee di valore contro il cambiamento climatico.



Si tratterà di una vera e propria sfida dove gli studenti e le studentesse saranno chiamati ad analizzare i comportamenti che hanno un impatto sul clima e sull'ambiente per arrivare a progettare una loro proposta imprenditoriale nei campi della sostenibilità, dell'economia circolare e dell'innovazione green.



Accettare la sfida è semplice, entro il 6 febbraio è necessario iscriversi al programma "Idee in azione", che permetterà ad alunni e alunne di sviluppare la loro idea di business a tema sostenibilità. Idee in azione è il programma esperienziale che può essere implementato in un percorso base di 20 ore o uno completo di 30 ore. Si articola in quattro moduli didattici digitali che costituiscono un percorso specifico di educazione imprenditoriale che utilizza una metodologia didattica esperienziale che prevede principalmente attività di gruppo da svolgersi in aula o sul territorio, mettendo a disposizione dei partecipanti il materiale multimediale dedicato. Inoltre, durante il percorso gli studenti possono partecipare a 4 masterclass, moderate dal giornalista Riccardo Luna, utili per apprendere validi consigli e spunti di riflessione sui trend della sostenibilità e della tecnologia applicata al climate change.



Il calendario degli appuntamenti e delle tematiche:

10 febbraio, ore 11:00-12:00

Introduzione ai temi della challenge, trend futuri della sostenibilità e della tecnologia, esempi di applicazione lato imprese e cittadini.

24 febbraio, ore 11:00-12:00

Riconoscere le opportunità e trasformarle in idee sostenibili, accompagnamento all'analisi dei bisogni del territorio.

10 marzo, ore 11:00-12:00

La tecnologia al servizio del green: è sempre sostenibile?

24 marzo, ore 11:00-12:00

Valutazione a 360° della soluzione sostenibile: quali cambiamenti ci possiamo aspettare?

Infine, nel mese di aprile 2022 saranno aperte le candidature per la competizione delle migliori idee sviluppate. Ai ragazzi e alle ragazze di tutta Italia verrà chiesto di ripensare ad una modalità di consumo, o al modo in cui beni e servizi di utilizzo quotidiano sono prodotti, consumati e distribuiti. Gli studenti saranno chiamati a proporre una soluzione che possa essere adottata dalla comunità o dai singoli, che possa sensibilizzare le persone e aiutarle ad assumere comportamenti di consumo responsabili e sostenibili, oppure, un vero e proprio prodotto o servizio, fattibile e realistico, sostenibile ("green") e che si basi sulla tecnologia e il digitale ("blue"), che possa contribuire ad abbattere il cambiamento e la crisi climatica. Cinque team saranno selezionati per presentare la loro mini-impresa al pubblico e la vincitrice vedrà il proprio progetto pubblicato su Green&Blue.

"Ogni giorno l'attualità tratta il tema del cambiamento climatico e del riscaldamento non mancando di sottolineare le cause degli effetti sugli ecosistemi terrestri. L'iniziativa che stiamo sviluppando con Green&Blue nasce con l'obiettivo di dare voce ai ragazzi e alle ragazze che stanno maturando un nuovo senso di responsabilità collettiva verso il pianeta che abitano", dichiara Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement Italia. "Di fronte a una questione di così grande rilevanza sociale appare necessario promuovere una maggiore consapevolezza ed essere attori attivi, non solo riguardo agli impatti e ai rischi che il cambiamento climatico comporta, ma anche alle opportunità e ai benefici delle azioni di adattamento e di contrasto alle emissioni.

Le informazioni per iscriversi su www.jaitalia.org