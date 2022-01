Elettrica o a gas? Come scegliere la caldaia più efficiente

Cambiare la caldaia e risparmiare. Già, ma quanto? E vale davvero la pena lasciare il gas per passare completamente all'elettrico? Quale può essere la soluzione più efficiente e soprattutto come scovarla? Per chi cerca risposte c'è un simulatore a disposizione che consente di individuare una lista di soluzioni tecnologiche idonee alla sostituzione del generatore, con una stima indicativa dei benefici economici, energetici e ambientali connessi all'intervento.