Come scegliere gli infissi e approfittare dei bonus

Cambiare infissi per avere una casa più ecologica. La possibilità di utilizzare nuove finestre che limitano la dispersione termica d'invero e riducono l'ingresso del calore d'estate è una delle soluzioni più gettonate, dato che garantisce un risparmio sia sul riscaldamento che per la climatizzazione estiva. Se si vogliono infissi altamente performanti e si vuol coniugare anche l'estetica con il risparmio, la soluzione non è però precisamente a buon mercato.