Indossereste un maglione fatto di capelli? Una designer spiega i vantaggi per l'ambiente

Esistono tante soluzioni per rendere la nostra vita più sostenibile. Quella individuata dalla designer ungherese di base ad Amsterdam, Zsofia Kollar (classe 1991) parte dalla nostra testa, nel vero senso della parola e consiste nel realizzare vestiti utilizzando capelli umani. Potrebbe fare impressione ai più, è vero, ma la seconda vita delle nostre chiome non è una novità e annovera da tempo svariate applicazioni. I capelli vengono utilizzati ad esempio per assorbire i materiali oleosi e inquinanti riversati in mare: le calze di nylon imbottite con capelli donati sono state utilizzate per aiutare ad assorbire parte del petrolio dal Golfo del Messico durante la fuoriuscita della Deepwater Horizon e le stesse strategie sono state implementate a Mauritius.

E ancora: i capelli sono utilizzati come sostanze nutrienti per fertilizzare il terreno, per assorbire umidità e abbattere le erbe infestanti, la cheratina di cui sono in gran parte composti viene ceduta alle industrie farmaceutiche e della cosmetica perché venga utilizzata per i trattamenti della pelle. Il loro uso per scopi benefici, come la realizzazione di parrucche è noto da tempo, in Giappone venivano usati anche per realizzare pennelli.