Fridays for Future Russia si schiera con l'Ucraina: "La guerra non è mai giusta. Le azioni del nostro governo non sono le nostre"

Fridays For Future Russia si schiera con l'Ucraina e contro la guerra. "In una situazione in cui il mondo soffre di crisi climatiche, ambientali e di altro tipo - scrivono gli ambientalisti su Twitter - la guerra non farà che esacerbare queste crisi, non aiuterà a risolverle. Nel nostro tempo, tutti i conflitti devono essere risolti attraverso la diplomazia e non con il sangue dei civili di altri Paesi".



Statement of FFF Russia on Russia's Military Invasion of Ukraine

We, FFF Russia activists, oppose any military conflicts. — Fridays For Future Russia (@FFFRussia) February 24, 2022

I ragazzi hanno preso le distanze dal governo di Putin che invaso il Donbass alla volta di Kiev e hanno espresso invece solidarietà e sostegno agli amici di Fridays For Future Ukraine. "Stiamo cercando di fornire loro tutta l'assistenza possibile", si legge ancora nella dichiarazione. "Non vogliamo essere associati al sangue e alla morte perché non abbiamo mai voluto questo per noi e per i nostri amici. Le azioni del nostro governo non sono le nostre azioni".Friday For Future Russia si è sempre opposta, e continuerà a opporsi, a qualsiasi azione militare. "Non importa quanto 'giusta' sia dipinta dalla propaganda di Stato. La guerra non è giusta".Infine gli appelli alla popolazione: "Russi, per favore contattate i vostri parenti e conoscenti dell'Ucraina, date loro parole di sostegno e fornite tutta l'assistenza possibile. Ucraini, per favore cercate di stare al sicuro e prendetevi cura di voi stessi". E una certezza: "Continueremo a lottare per la pace e la giustizia per tutti gli abitanti del Pianeta, specialmente nelle condizioni attuali".