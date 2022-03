Fotovoltaico, il bonus per i sistemi di accumulo: vantaggi, costi e regole

Fotovoltaico sì, ma con l'accumulo. Ora che di fatto è stata liberalizzata l'installazione dei pannelli solari occorre prendere in considerazione quello che è oggi il sistema più efficiente, ossia quello di abbinare i pannelli a un parco di batterie che consentono lo stoccaggio dell'energia prodotta durante le ore di sole in modo da poterla utilizzare anche quando i pannelli sono "a riposo", sia nelle ore notturne sia nei giorni di pioggia. L'accumulo ormai è proposto come accessorio di base nei nuovi impianti, ma è possibile aggiungere le batterie agli impianti già installati. In entrambi i casi l'intervento gode delle agevolazioni fiscali, compresa la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito.

I vantaggi dell'accumulo

Il sistema di accumulo è un insieme di accumulatori o batterie che stoccano l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e che non viene immediatamente consumata. Senza accumulo il risparmio sulla bolletta elettrica viene dato dalla possibilità di utilizzare l'energia prodotta dai panelli durante il giorno, mentre l'energia non utilizzata viene immessa nella rete. Una volta calato il sole, invece, per i consumi domestici si deve usare necessariamente l'energia della rete che ha un costo molto più elevato rispetto a quello che viene riconosciuto per la cessione dell'energia autoprodotta.

In sostanza un impianto fotovoltaico semplice, ossia senza batterie, consente di risparmiare se e solo se l'energia che si produce viene immediatamente utilizzata. Con le batterie si riesce invece a stoccare l'energia in eccesso senza cederla alla rete e continuare ad utilizzarla direttamente. Quindi quando il consumo serale è superiore a quello giornaliero vale la pena di prendere in considerazione la possibilità di aggiungere le batterie per aumentare i vantaggi econsomici.

Le regole e i sistemi

Un sistema fotovoltaico con accumulo, secondo le regole del GSE, può essere installato su tutti gli impianti incentivati, purché si tratti di sistemi che rispondono alla normativa CEI 0-21 che disciplina la connessione degli utenti alle reti di bassa tensione delle imprese distributrici di energia elettrica. Sul mercato esistono due modalità di accumulo che permettono lo stoccaggio dell'energia fotovoltaica: quello con batteria integrata e quello con batterie esterne. Questo secondo sistema permette di scegliere tra differenti tecnologie e modalità di accumulo, ed è quindi quello più adatto in caso di impianti già in funzione.

I costi

Quanto ai i costi, i prezzi di un impianto fotovoltaico con accumulo variano in base ai materiali e alla resa dei pannelli, oltre che, ovviamente, in base alla taglia dell'impianto. Lo stesso nel caso dei sistemi di accumulo. A grandi linee si può tener conto dei limiti di spesa previsti per il Superbonus, che prevedono un costo chiavi in mano per i pannelli di 2.400 euro per kw e dei sistemi di accumulo di 1.000 euro per kw. Come detto si tratta di costi chiavi in mano, quindi per l'impianto montato e funzionante.

I bonus

Quando si tratta di installare l'impianto ex novo, a prescindere da altri interventi sull'immobile, la detrazione riconosciuta è quella di base del 50%, che spetta in caso di sistemi che utilizzano fonti di energia rinnovabile. La stessa agevolazione come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 7/2018 spetta in caso di aggiunta del sistema di accumulo in quanto questo si configura come un elemento funzionalmente collegato all'impianto e in grado di migliorarne le potenzialità. Per chi ha in corso interventi di Superbonus, invece, la detrazione è quella del 110% anche per l'aggiunta del solo parco di batterie.