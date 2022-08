Giovanni: “La natura ci sta avvisando, sull’ambiente c’è poco da ridere"

La cosa che lo fa arrabbiare "come una bestia" è la gente che abbandona la spazzatura in strada. Quella che la preoccupa di più "è che si pensa poco al futuro" e che la scienza "è poco ascoltata". E poi ci sono i suoi kiwi che non crescono, le piante da tenere "lontane dai pesticidi" e l'amato albero bagolaro da curare. Anni dopo Tre uomini e una gamba per Giovanni Storti è tempo di sventolare altro, il pollice verde, di dedicarsi alla passione per la natura. Per "fare qualcosa per aiutare l'ambiente al collasso" da pochi giorni ha lanciato un profilo Instagram che conta già oltre 115 mila follower.



Come è nata l'idea di fare video per parlare di natura?

"Nel lockdown eravamo a casa mia in campagna nel Monferrato e io, che ho sempre avuto il pallino per gli alberi, ho iniziato un po' per gioco a raccontare per i canali del trio quel che sapevo delle specie, l'acqua, la terra. Poi una nuova azienda che ci segue sui social mi ha proposto un'avventura in solitaria su Instagram per parlare di ambiente: ho accettato volentieri".



Cosa racconterai?

"La natura e l'ecologia in modo divertente per fare innamorare di ciò che ci circonda e che troppo spesso diamo per scontato. Tanti giovani non sanno come cresce un albero o un frutto, o quanto tempo ci mette".



Coltivi?

"In Piemonte abbiamo un po' di terra dove sperimentiamo varie coltivazioni e le api che mi cura un apicoltore. Cerco sempre di far capire che bisogna allontanare la chimica dalla natura, è il mio scopo principale".



Tra surriscaldamento e siccità come è cambiata la natura che curi?

"La natura è in fase critica. Per quello che vedo io negli ultimi tre anni c'è stato un tracollo di tante specie. Non riesco più a fare i kiwi, le ciliegie sono diminuite in maniera incredibile, le mele e le pere sono attaccate da insetti mai visti. Le stagioni si sono accorciate, i tempi delle fioriture diminuite di un terzo. I frutti sono velocissimi, zaaac!, è un attimo. I poveri alberi provano a fare in fretta per portare a casa la loro specie".

Lettera aperta degli scienziati del clima alla politica italiana 03 Agosto 2022 L'appello



Gli scienziati hanno scritto un appello affinché la crisi del clima sia messa al primo posto dell'agenda politica. Sei d'accordo?

"La scienza andrebbe ascoltata di più. Speriamo che l'indicazione degli scienziati venga recepita. Capisco che comunicare la crisi della Terra sia difficile perché si ascolta poco: a volte penso che oggi siamo fatti per non pensare al futuro".



Nel quotidiano adotti comportamenti sostenibili?

"Ci provo. Da sempre a Milano mi muovo solo in bici. Qui in campagna abbiamo i pannelli solari, poi lavatrici solo di giorno e tanta cura del verde. Le piante non arrivo a chiamarle per nome, però ho le preferite: che soddisfazione il mio bagolaro! Anche le querce non sono mica male".



Credi che la comicità possa parlare di ambiente e magari aiutare ad occuparsene di più?

"Non è un tema spesso affrontato dai comici perché beh...ti prende in castagna facilmente! Per come viviamo oggi la macchina comunque la usi, l'acqua la sprechi, la carne la mangi...quindi per molte persone è difficile comportarsi come si vorrebbe, in maniera più sostenibile. Ma secondo me la comicità, con lo scopo di fare informazione, dovrebbe parlarne. Io spero, nel mio piccolo, di trasmettere un po' di passione".



Con che linguaggio?

"Semplice. Una volta c'era un programma bellissimo che si chiamava "Come è fatto". Bisognerebbe mostrare nelle scuole una cosa simile ma incentrata sulla natura, per far vedere quanto lavoro serve e quanta energia si spreca per arrivare a ciò che consumiamo. A me sapere come sono fatte le cose è utile, mi è capitato anche con il cemento".



Il cemento?

"Massì volevo fare un piccolo invaso per realizzare uno stagnetto per insetti e animali. Mi dicono: "Va beh ma lo fai in cemento, dai, è solo una pietra sbriciolata". Ma vah gli dico io, è una serie di elementi cotti a 1500 gradi, altro che ecologico, è invasivo! Ma mica la gente lo sa. Il processo è inquinante e così ho evitato".



Aldo e Giacomo ti seguono in questa passione?

"Aldo, rimasto nella sua Sicilia per il lockdown, sta riscoprendo la sua terra e gli ulivi della famiglia di sua moglie. Giacomino? Mah, la natura per lui è andare al mare o in montagna, è più uno da divano. In realtà è interessato al tema, ma a una certa è difficile cambiare stile di vita".



E le tue figlie?

"Clara mi stimola, è vegetariana da sempre, non usa l'auto, sta attenta a tutto dai detersivi allo shampoo. Mara ha iniziato ad appassionarsi. Sul ballatoio prova a far crescere le piante. Speriamo bene...".



Oltre a "Odiare l'estate" cosa non sopporti?

"Chi butta la spazzatura ai bordi delle strade. Mi fa incazzare da paura. Ma perché uno se ne frega così tanto? Ci vorrebbe una punizione esemplare: se butti anche solo un sacchetto poi per un mese vai in giro a raccogliere ovunque l'immondizia".



Con il trio tornerete nelle sale?

"Abbiamo girato un film che uscirà nel periodo natalizio. Per me è molto comico. Ma film a parte per l'ambiente c'è poco da ridere. Io rimango un po' pessimista, a volte penso che siamo spacciati. Vorrei dire che è tempo di ridurre i propri bisogni, ma mi sa che l'uomo è un animale che pensa poco al domani. Però chissà, magari con i miei video lo farò riflettere. Lo spero"