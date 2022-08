Gregorio Paltrinieri: "Ho nuotato tra i coralli che stanno scomparendo. Non abbiamo più tempo da perdere"

Il nuoto per lui è arte, il mare libertà, gioia, vita. Tanto ne è innamorato, tanto Gregorio Paltrinieri inorridisce a vederlo in balia di incuria e degrado. Medaglia di bronzo a Tokyo 2020 e campione del mondo in carica della 10 km in acque libere, agli ultimi Europei di nuoto a Roma si è aggiudicato 4 medaglie su 5 gare, 3 ori e un argento. E la stessa determinazione che lo porta sul podio, Greg la mette per proteggere il suo mare, impegnandosi in prima persona a sensibilizzare sull'importanza di rispettare e prendersi cura del proprio territorio.



Perché ha deciso di firmare la petizione di Green&Blue in appoggio alla lettera appello degli scienziati del clima alla politica italiana?

"È un tema molto importante, ancor di più ora che si va al voto. L'iniziativa è arrivata al momento giusto: chiunque vincerà dovrà prendere posizione in merito, fare qualcosa. E se il contrasto alla crisi climatica non sarà la prima cosa che guarderò per scegliere chi supportare alle urne, sarà sicuramente una delle prime".

"È una competizione agonistica improntata sull’ecosostenibilità: rifornimento con contenitori biodegradabili, documentazione in carta riciclabile, medaglie e podio in legno, sup e canoe al posto delle imbarcazioni a motore. Ma non solo: è anche un vero e proprio festival delle open water, con tanti eventi che coinvolgeranno scuole, enti e associazioni del territorio con musica, arte e divulgazione scientifica"."Ci sono due motivi. Primo, far conoscere il nuoto in acque libere, secondo me la forma più bella del nuoto, purtroppo ancora troppo poco conosciuta in Italia. Secondo, alla fine quello più importante, è rispettare l'ambiente che ci circonda, facendo del bene ai luoghi dove si svolgono gli eventi: dalle azioni più semplici come pulire le spiagge, alla divulgazione scientifica per far conoscere fauna e flora del territorio. Insomma, sensibilizzare e far capire alle persone quanto sia importante trattare bene i nostri mari"."Ne sono innamorato. Ho iniziato a nuotare da piccolissimo in piscina, ma grazie alle vacanze che facevo voi miei genitori ho potuto sperimentare anche il mare. È diventato subito il mio luogo preferito. Poi, a livello agonistico, mi ci sono avvicinato un po' per la necessità di trovare nuovi stimoli e un po' per la voglia di provare qualcosa di nuovo. Finché non è diventato qualcosa di sempre più competitivo, oltre che romantico. Adesso fa parte del mio programma di allenamento, ma ne rimango sempre molto affascinato"."Sì, purtroppo l'ho notato in prima persona. Ho nuotato in mille posti al mondo, molto diversi tra loro. Posti stupendi dove c'erano tantissimi coralli che ora stanno scomparendo, posti meno belli e terribilmente inquinati. Tutti dobbiamo dare una mano per invertire la rotta, a partire dalle piccole cose"."Siamo in un momento storico in cui serve fare qualcosa e non possiamo più rimandare. Siamo molto vicini al limite, abbiamo le prove davanti agli occhi. Mi aspetto che le persone se ne rendano conto sempre di più e che salvaguardare il nostro ambiente diventi una priorità per tutti. Mi aspetto che qualcuno prenda in carico questa situazione e faccia davvero qualcosa. Per noi e per chi verrà dopo".