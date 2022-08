Le serre consumano troppo, ma una soluzione è mettere le lenti alle piante

Come abbattere i consumi energetici di una comune serra, dove si coltivano ad esempio pomodori, cetrioli, peperoni e altri ortaggi? La domanda della Federazione svizzera dei coltivatori di frutta e verdura (Vsgp) ha trovato risposta nella tecnologia fotovoltaica sviluppata dalla startup Voltiris della Scuola politecnica federale di Losanna (Epfl).

"Riscaldare una serra di 5 ettari costa più di 1,5 milioni di franchi all'anno (al cambio +1,55 milioni di euro, ndr.)", ha confermato Nicolas Weber, CEO di Voltiris, a Epfl News. "E una serra di quelle dimensioni emette all'incirca la stessa quantità di CO 2 all'anno di 2.000 persone". Non di meno la Federazione dei coltivatori recentemente ha posto come obiettivo l'eliminazione di tutta l'energia da combustibili fossili dai suoi processi agricoli entro il 2040.

Difficile trovare una soluzione adeguata a meno di non rendere le serre energeticamente autonome grazie alle rinnovabili, però in Svizzera lo spazio a disposizione non solo è risicato ma molto costoso. Voltiris assicura di poter soddisfare tra il 60% e il 100% del fabbisogno energetico di una serra, a seconda del sistema di riscaldamento in uso, e di poter dimezzare la produzione di CO2. Senza contare che l'impianto si può installare direttamente sotto il tetto a una distanza adeguata per la coltura di ogni tipo di pianta o ortaggio.

Come funziona l'impianto di Voltiris

Il concetto di fondo, da cui è partito il team di ricercatori di Voltiris, è che la vitalità e produttività delle piante si deve allo sfruttamento della luce solare e nello specifico a processi di fotosintesi, fototropismo (si indirizzano verso la luce) e fotoperiodismo (reagiscono ai cambiamenti stagionali). Il dettaglio chiave è che solo alcune specifiche lunghezze d'onda della luce sono veramente utili a questi scopi. Ecco spiegato il motivo per cui il sistema della startup svizzera si basa sull'impiego di una sorta di "lenti" con filtri rossi e blu per alimentare le piante, e verdi e quasi-infrarossi per alimentare le celle fotovoltaiche che producono energia.

Le prime due serre sperimentali realizzate nei cantoni Vallese e dei Grigioni sembrano quasi allestimenti di opere artistiche. Dal tetto infatti pendono specchi dicroici, capaci di produrre una cromia cangiante in base alla luce che li attraversa, e pannelli fotovoltaici. Il segreto è però in due brevetti relativi a un sistema ottico capace di concentrare efficacemente la luce solare e un dispositivo di tracciamento solare indoor che consente l'operatività per l'intera giornata.

In pratica dall'alba al tramonto la luce solare viene separata in lunghezze d'onda differenti e indirizzata verso le piante e le celle senza che vi siano dispersioni o sprechi. Secondo Voltiris si tratta di un sistema in grado di offrire una resa giornaliera analoga a quella dei pannelli solari convenzionali, pur sfruttando metà delle onde luminose. Inoltre è bene sottolineare che i primi ortaggi coltivati in questo modo sono stati raccolti questa estate: insomma funziona.



"Abbiamo in programma di applicare diversi trattamenti al vetro riflettente in base alle esigenze di colture specifiche, al fine di migliorare ulteriormente i nostri raccolti", ha aggiunto Weber. Il beneficio ambientale è immediato mentre per quello finanziario, secondo il dirigente, ci vogliono dai quattro ai sette anni. Il tempo di ammortamento dell'impianto potrà essere comunque ulteriormente favorito dagli incentivi previsti dal governo federale proprio per i gestori di serre: l'obiettivo è di ridurre la dipendenza da combustibili fossili per il riscaldamento.