Così la Norvegia vuole vendere lo stoccaggio del carbonio all'Europa

Nell'immediato, per tutti, la parola d'ordine quando si parla di energia e consumi è risparmiare, ma l'urgenza per il clima non è cambiata. L'imperativo è sempre quello: ridurre le emissioni di anidride carbonica e ripensare la produzione di energia. Cercando, dove possibile, di mitigare gli effetti dannosi delle emissioni. È lo scopo che si prefiggono per esempio i progetti (discussi) per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (Carbon Capture and Storage, CSS), come Northern Lights, quella che si autodefinisce "la prima infrastruttura open source di trasporto e stoccaggio di CO 2 al mondo". Di fatto un service per smaltire l'anidride carbonica che altrimenti raggiungerebbe l'atmosfera. Il progetto non è ancora attivo - le operazioni si stima che inizieranno nel 2024 - ma nelle scorse settimana il service per il CSS ha stretto alcune collaborazioni importanti per l'avvio delle attività.

In realtà non ci sono state solo collaborazioni. All'inizio del mese scorso, infatti, la Northen Lights ha avviato le operazioni di perforazione per la costruzione di un pozzo di iniezione nel mare del Nord, a circa 100 km da Bergen, come parte dei lavori che serviranno per pompare l'anidride carbonica, compressa e liquefatta, nel sottosuolo, in particolare all'interno della Johansen Formation a 2700 metri sotto il livello del mare. Le strategie di CSS mirano infatti a immagazzinare la CO 2 catturata all'interno di formazioni geologiche, selezionate per essere "a tenuta", e consentire lo stoccaggio in sicurezza nel sottosuolo. Il progetto della Northern Lights non metterà direttamente qua la CO 2 : utilizza come base temporanea per ricevere l'anidride carbonica liquefatta un'area industriale che si trova a Øygarden, di fronte a Bergen, e comincia a mettere da parte collaborazioni importanti.

