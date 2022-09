Ci sono 23 candidati a favore della caccia. Wwf preoccupato

Un voto per la caccia. Mentre nella terza domenica di settembre ha preso il via ufficialmente la stagione venatoria, con i fucili tornati a sparare nel silenzio delle campagne di diverse regioni, in vista delle elezioni del 25 settembre federazioni del mondo della caccia e lobby delle armi invitano apertamente cacciatori e appassionati di proiettili a votare chi dalla prossima legislatura potrebbe garantire o ampliare i loro interessi, indicando come voto utile soprattutto quello per Fratelli d'Italia e Lega. L'esortazione, che arriva anche da alcuni europarlamentari, suona sia come risposta netta alle prese di posizione dei partiti che intendono abolire la caccia (MoVimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra italiana) sia, sostiene il Wwf, come un tentativo di tornare "a delegittimare il ruolo dell'Ispra" e a "minacciare la biodiversità italiana".

Ventitré candidati "amici della caccia"

Fra i primi a esprimere in maniera precisa i candidati che hanno sottoscritto un appello a difesa dell'attività venatoria è Federcaccia. Insieme a Enalcaccia, Liberacaccia, AnuuMigratoristi, Cncc e Italcaccia, la federazione sul suo sito ha pubblicato un articolo che indica i partiti contro la caccia e quelli che invece hanno aperto al dialogo con i cacciatori. Regione per regione, vengono dunque elencati i 23 candidati "amici della caccia", per lo più di Lega e Fratelli d'Italia, ma anche di Partito Democratico e Azione-Italia Viva. Con alcune precisazioni su chi votare per essere certi di contrastare nei collegi gli "acerrimi nemici della caccia", tra cui l'animalista Michela Brambilla e il "verde" Angelo Bonelli.



Modifiche alla legge 157 e i rischi per l'Ispra

Con lo slogan "vota consapevolmente" anche Unarmi, associazione per la difesa dei diritti dei detentori legali di armi, su un volantino con i colori del semaforo specifica i partiti più affini a garantire un futuro al mondo delle armi: luce verde per FdI, Lega e Forza Italia, semaforo giallo per M5s e Terzo Polo e infine rosso per Pd, Alleanza Verdi Sinistra o +Europa.Ancor più chiaro, con l'invito a votare centrodestra a favore della caccia, è l'europarlamentare di FdI, cacciatore e imprenditore di una ditta di munizioni che nei suoi video ricorda: "per una volta abbiamo la possibilità di portare al governo un certo numero di esponenti del mondo venatorio e molte persone aperte alle nostre problematiche". Da Bruxelles Fiocchi rammenta ai cacciatori che "chiunque è a conoscenza che Fratelli d'Italia ha al suo interno numerosi e autorevoli personaggi legati al mondo venatorio, impegnati a vari livelli".