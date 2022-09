Energy4com, la coop startup che fa nascere comunità energetiche

Il chilometro zero dell'energia è probabilmente il concetto più affascinante di cui si fa promotrice la coop startup innovativa Energy4com - una specialista nella consulenza per lo sviluppo di comunità energetiche. L'idea è rendere la produzione da fonti rinnovabili e i consumi un tema strettamente locale, anche se precisamente bisognerebbe parlare delle cabine primarie a cui afferiscono municipalità, imprese o aggregazioni di piccoli comuni sotto i 5mila abitanti. In linea di massima aree il cui perimetro difficilmente supera la provincia; il limite tecnico è dato dalla cabina: riceve l’incentivo chi scambia sotto la stessa. Poi in realtà un soggetto giuridico può gestire più cabine.

"Una comunità energetica è un insieme di soggetti e impianti che producono e consumano energia, un sistema socio-tecnico", ci spiegano Luca Rosetti e Daniela Patrucco, rispettivamente presidente e consigliera di Energy4com. In pratica chiunque disponga di sistemi eolici, fotovoltaici, idroelettrici e biomasse mette a fattore comune l'energia prodotta e parallelamente utenze private, imprenditori e amministrazioni pubbliche assicurano i consumi, magari nei momenti della giornata più utili per ottenere il miglior equilibrio di efficienza.

La teoria viene da lontano, ma in questo esatto momento vi sono le condizioni per l'attuazione. Da una parte una rinnovata sensibilità nei confronti dei temi ecologici e dall'altra l'esigenza di trovare una soluzione al problema dell'approvvigionamento energetico, senza contare i fondi messi a disposizione dal recovery plan. Mancano invece ancora i decreti attuativi della legge 199 del 2021 che recepisce la direttiva europea su tutti i meccanismi che favoriscono l'incremento della quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. Ci si aspetta però che arrivino entro la fine dell'anno.

Comunità energetiche, quante sono?



RSE, la società controllata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per lo sviluppo di attività di ricerca, e la Fondazione Utilitatis a febbraio hanno pubblicato l'Orange Book delle comunità energetiche italiane. La fotografia dello scenario nazionale è incoraggiante perché sono state identificate già 20 comunità dotate di impianto di produzione, ma è pur vero che il punto di riferimento europeo che ha iniziato quasi 20 anni fa a lavorarci, la Germania, ne vanta 1750. Rosetti e Patrucco fanno notare però che non è chiaro quali e quante siano davvero operative: "In tutta Italia ci sono 30/40 comunità forse 100 comunità, ma non sappiamo quante di queste sono già registrate al GSE perché questi dati non vengono pubblicati".



Cosa può fare una comunità energetica in Italia?

Diventare una comunità energetica è un'opportunità per svincolarsi dalle dinamiche di mercato più classiche. La stessa differenza che può esistere tra l'acquisto al supermercato e la partecipazione a una specie di gruppo di acquisto solidale, con le dovute proporzioni. Le norme oggi consentono più o meno agevolmente due operazioni. La prima è quella di costituire una comunità energetica, mettere in rete l'energia e ottenere in proporzione gli incentivi previsti. Dopodiché la comunità ridistribuisce i crediti in relazione a quanto hanno stabilito i soci. Ad esempio potrebbero aver deciso che tutti hanno diritto a un minimo annuale oppure a una cifra in proporzione all'energia consumata in determinati orari, oppure ancora che debbano prima essere rimborsati coloro che hanno fatto investimenti. Insomma tutti gli utenti continuano a pagare le bollette ai comuni operatori, ma la comunità energetica di cui fanno parte li premia economicamente durante l'anno.

La seconda modalità è quando la comunità si occupa anche della distribuzione dell'energia e qui è evidente che il vantaggio è ancora più grande. "A regime, avverrà nel comune di Berchidda in provincia di Sassari, che stiamo supportando. Parliamo di circa 3mila abitanti e nessun gruppo industriale. Hanno un fabbisogno di 7 gigawatt all'anno con picchi di circa 1000 kilowatt di potenza. Se facciamo un mix di fotovoltaico da 1,5 megawatt, cogenerazione da 300 kilowatt e accumulo con batterie dentro le cabine da 200 kilowattora abbiamo già un buon risultato. Si parla del 65% del fabbisogno che si riflette positivamente sull'1,5 milioni di euro di bollette che normalmente pagano ogni anno", spiega il presidente Rosetti.



In sintesi con produzione, gestione e consumo locale si stima un risparmio di circa 600mila euro all'anno che potrebbe essere indirizzato nelle tasche dei soci, del territorio e delle istituzioni aderenti. Non è lucro ma risparmio trasformato in beneficio sociale. Mary Parker Follett (1868 - 1933), la pioniera del management moderno, nel teorizzare il concetto di soluzione win-win probabilmente ne avrebbe fatto un caso studio. Eppure stiamo a guardare, anche se in realtà a metà del secolo scorso sono nate cooperative elettriche storiche in seguito alla realizzazione degli impianti idroelettrici.



"Il tema non è solo culturale ma politico. Fin dall'inizio queste cooperative si sono occupate della produzione e della distribuzione, ma poi contrariamente a quanto avvenuto nelle altre nazioni europee, oggi le esperienze più recenti in tal senso sono pochissime", puntualizzano Rosetti e Patrucco. "Quello che noi auspichiamo è che con le Comunità energetiche si possa avviare un processo che, a partire dal 2030, cioè allo scadere delle concessioni, consenta di seguire l'esempio di Schönau (Baden-Württemberg, ndr.) dove la cittadinanza ha rilevato la proprietà della rete di distribuzione dell'energia elettrica. In pratica producono e distribuiscono la loro energia".

Cosa fa Energy4com



Di fronte a questa complessità e sfida tecnico-burocratica è evidente l'esigenza di consulenti esperti. Per altro la stessa fondazione della startup, avvenuta nel febbraio 2020, ha richiesto circa 6 mesi di trekking burocratico tra camere di commercio, notai e istituzioni di vario genere. "Non riuscivano a collocarci nella normale metrica delle attività, ma alla fine nell'autunno del 2020 siamo partiti con la nostra attività di formazione, informazione e consulenza", ricorda il presidente. "Noi ci occupiamo di coinvolgere gli stakeholder, progettare la comunità energetica sulla base dei profili di produzione e consumo esistenti e potenziali, adempiere alle incombenze burocratiche, la registrazione al GSE e ci proponiamo anche per la successiva gestione. Insomma tutto".

L'avvento del Pnrr ha contribuito a migliorare lo scenario perché se prima ci si limitava a ipotizzare impianti da 20 kilowatt adesso, con la prospettiva di accesso alle risorse finanziarie che si sommano agli incentivi a 20 anni, l'asticella può essere alzata. "Oggi lavoriamo su progetti di comunità energetica ad ampia scala, sovracomunali, che coinvolgono eventualmente interi distretti industriali. In questi ambiti mappiamo il fabbisogno, che in seguito cercheremo di spostare nei momenti di maggiore disponibilità di produzione, e la produzione che, laddove possibile, integri diverse fonti energetiche per ridurre il vincolo della non programmabilità delle rinnovabili", conclude il presidente.

La consigliera Patrucco chiosa: "All'apparenza pare tutto molto complesso ma in verità abbiamo più tecnologia di quella che ci serve. Bisogna ora superare i vincoli burocratici e curare gli aspetti organizzativi delle Comunità energetiche con formazione e informazione ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ma anche alle imprese per uso efficiente dell'energia. Un processo culturale appunto, che può prendere spunto dal concetto di chilometro zero con cui abbiamo più dimestichezza in ambito agricolo e alimentare".