Al via in Basilicata gli incentivi per il riscaldamento senza gas di Antonella Donati

Pannelli solari gratis e agevolazioni per l'installazione di pompe di calore o la riconversione dei vecchi impianti nelle aree senza metano. Così la Regione sostiene l'autoconsumo da fonti rinnovabili. Ecco come presentare la domanda