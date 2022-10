"L'Italia in ritardo sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile, crescono i divari"

L'Italia è in ritardo nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 Onu. La crisi sistemica del modello di sviluppo dominante accelerata dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina e dai cambiamenti climatici sta aumentando le disuguaglianze sociali. È questo lo scenario che emerge dal settimo Rapporto annuale presentato dall'ASviS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nella giornata inaugurale del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022, in programma dal 4 al 20 ottobre, con oltre 900 eventi in tutta Italia e online.

Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile - La diretta

Dal 2016, il rapporto annuale "L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" dell'ASviS (qui il .pdf) fa il punto della situazione italiana rispetto all'Agenda 2030 grazie al contributo degli esperti provenienti dagli oltre 300 Aderenti all'Alleanza. Tra gli strumenti statistici innovativi che caratterizzano la pubblicazione ci sono le quattro "frecce" della sostenibilità, infografiche sulle quattro dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, economica, istituzionale e sociale).



"Nonostante la ripresa registrata nell'ultimo biennio, caratterizzato dalla caduta e dal rimbalzo dell'economia causati dalla pandemia, gli indicatori di sostenibilità dell'Italia, in particolare quelli sociali e ambientali, sono in peggioramento - ha affermato la presidente dell'ASviS Marcella Mallen - Per sottolineare questa situazione di emergenza abbiamo rappresentato i dati del Rapporto usando quattro frecce, relative alle quattro dimensioni della sostenibilità, ambientale, economica, istituzionale e sociale.



Dal 2019 al 2021 registriamo un aumento delle disuguaglianze di reddito, una crescente difficoltà del sistema sanitario di rispondere alle esigenze dei cittadini, specialmente dei più deboli e un arretramento degli indicatori ambientali, in particolare quelli sul consumo di suolo e sulla gestione delle risorse idriche.



L'urgenza di costruire un modello di sviluppo realmente sostenibile ci impone di dare una svolta radicale al nostro modo di abitare la Terra e ad impegnarci per diffondere un benessere condiviso e durevole, come indicato dall'Agenda 2030".



Per il presidente ASviS Pierluigi Stefanini "la frattura della pandemia, le guerre e gli scenari geopolitici mondiali, insieme al nuovo corso politico che si apre in Italia ci impongono di ripensare e cambiare passo. Occorre un grande cambiamento, anche culturale, che deve essere innescato dalla politica e dalle istituzioni, realizzando tra l'altro le proposte del decalogo promosso dall'ASviS".