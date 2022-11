Cop27, mani dipinte per aggirare i divieti: i Fridays chiedono l'immediato stop ai combustibili fossili di Giacomo Talignani

"No more oil", "no gas" si legge sulle mani degli attivisti, da Vanessa Nakate a Luisa Neubauer. Proteste contro le missioni tedesche in Africa e critiche anche all'Italia delle trivelle