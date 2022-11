Venticinque anni di Ecomondo, la fiera del riciclo che cambia il mondo

La prima edizione, dal 16 al 19 ottobre 1997, si chiamava "Ricicla", si teneva alla Fiera di Rimini (che l'aveva ideata) e la animavano 70 aziende. Domani, ancora a Rimini ma in uno spazio espositivo di 98mila m 2 , Ecomondo festeggia i 25 anni e sono i numeri della passata stagione a dire perché il nome è cambiato: l'anno scorso le aziende presenti sono state 1402, con 69.600 presenze, di cui il 7% dall'estero e 500 ore di eventi.



A raccontare gli esordi è Alessandra Astolfi, oggi Global Exhibition Director Green and Technology Division di IEG: "Tutto è nato grazie al presidente di Italian Exhibition Group, il visionario Lorenzo Cagnoni, al sostegno di Edo Ronchi, attuale presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e all'epoca ministro dell'Ambiente, di Claudio Galli, oggi dirigente del Gruppo Hera, all'epoca in Amia, e del professor Luciano Morselli, past president del Comitato tecnico scientifico della manifestazione - dice Astolfi, che era nel gruppo dei primi organizzatori - Ci guardavano un po' come degli utopisti, ambientalisti un po' esaltati, osteggiati dalle lobby per le quali l'idea del riciclo era solo uno slogan".



La fiera ha però si è ingrandita velocemente. "I piccoli imprenditori ci hanno capito subito - continua Astolfi - e poiché la nostra parola chiave era 'inclusionè siamo riusciti a coinvolgere anche mondi che sembravano lontani da noi, a mettere in comunicazione attori del settore che non si parlavano". L'idea di successo però è stata soprattutto ampliare il concetto di "fiera": "Ora lo fanno tutti, ma 25 anni fa in manifestazioni di questo tipo c'era soltanto chi vendeva e chi comprava. Da subito abbiamo invece voluto dare spazio ai contenuti, fare formazione e informazione, portare studenti di ogni età alla manifestazione per creare una coscienza ambientalista. Per me la cosa più bella - conclude Astolfi - è incontrare adesso i titolari di aziende che sono cresciute con noi, che parteciparono a quella prima edizione con fatturati modesti e pochi dipendenti e adesso sono sul campo internazionale e vantano fatturati ingenti".

La fiera del riciclo

Già in occasione della festa per il ventennale, proprio Ronchi ricordò che "in quel periodo creare un Expo delle imprese dedicate al riciclo dei rifiuti sembrava avventato". Basti pensare che ben il 90% dei rifiuti prodotti in Italia finiva in discarica. La produzione italiana ammontava a 100 milioni di tonnellate. Appena il 4% veniva riciclato. Il 6% finiva nei termocombustori. Oggi il tasso di riciclo è salito al 73% dell'immesso al consumo, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. L'Italia ha registrato nel 2020 tassi di riciclo da record europeo: carta (87%), vetro (79%), plastica (49%;), legno (62%), alluminio (69%), acciaio (80%) come evidenzia il Rapporto "L'Italia del riciclo" del 2021, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e FISE Unicircular con i dati e le tendenze relativi al riciclo dei rifiuti.



Oggi Ecomondo rappresenta il punto di riferimento e di incontro dell'economia circolare, proprio come era nelle intenzioni di Lorenzo Cagnoni. L'attuale polo fieristico è tra i più sostenibili d'Europa, costruito con materiali come legno, vetro, metallo, acqua, secondo le regole della bioedilizia, dove tutte le luci interne ed esterne sono a Led e dove si incentiva anche la mobilità sostenibile, grazie alle colonnine per la ricarica delle auto elettriche posizionate nei parcheggi. La manifestazione ha portato anche la città a fare delle scelte sostenibili, un esempio è il potenziamento della linea ferroviaria che porta proprio al polo fieristico e che serve ormai circa il 20% dei visitatori.

Gli obiettivi di Ecomondo

Anche questa 25esima edizione ha un ricco programma di convegni, dibattiti, spazi di confronto che, durante tutto l'anno, raccontano e anticipano evidenze e nuovi trend, nazionali e internazionali, legati all'economia circolare nelle diverse filiere. "Lavoriamo perché le grandi questioni del clima, a cui tutte le altre strategie debbono essere ricondotte, diventino una consapevolezza vissuta quotidianamente da un'opinione pubblica sempre più sensibile e sempre più attenta. Come organizzazione fieristica abbiamo questo compito", ha avuto modo di dichiarare Lorenzo Cagnoni.



In sintesi gli obiettivi di Ecomondo sono: