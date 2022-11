Svelato il segreto dei cerchi delle fate del Namib

Cerchi verdi che punteggiano il paesaggio a perdita d'occhio, sullo sfondo sabbioso del deserto del Namib. Sono i "cerchi delle fate", zone circolari prive di vegetazione contornate da alti ciuffi di erba, caratteristiche di questa zona della Namibia e dall'origine piuttosto misteriosa. La presenza di formazioni vegetali così peculiari in un'area estremamente secca, e la loro forma incredibilmente regolare, hanno dato origine a una moltitudine di spiegazioni che chiamano in campo un po' di tutto: dalla scienza, alle cause più sovrannaturali. Un nuovo studio dell'Università di Gottinga, pubblicato sulla rivista Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, potrebbe aver trovato, finalmente, la soluzione del mistero.



Tralasciando le spiegazioni più fantasiose, le ipotesi scientifiche robuste proposte fino ad oggi erano sostanzialmente due. La prima era che a causare i cerchi fosse l'attività delle termiti, che si nutrirebbero delle radici dell'erba nella parte interna dei cerchi. La seconda chiamava invece in causa l'auto-organizzazione delle piante, che assumerebbero al conformazione circolare per massimizzare l'utilizzo e la disponibilità di acqua nell'arido suolo del deserto.

I ricercatori tedeschi hanno deciso di chiarire il mistero una volta per tutte, piazzando dei sensori per il monitoraggio dell'umidità del suolo in 10 diverse regioni del deserto del Namib, e monitorando per due anni le scarse e imprevedibili precipitazioni dell'area. In seguito alle piogge, infatti, si osserva un breve periodo in cui la vegetazione cresce anche nell'area interna dei circoli, e il loro obbiettivo era quello di scoprire cosa determinasse la morte delle piante interne, e la sopravvivenza di quelle poste lungo la circonferenza dei cerchi delle fate.

