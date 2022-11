Un paese lombardo di 500 abitanti sogna l'indipendenza energetica

Diventare un paese "indipendente" per l'alimentazione di energia elettrica sfruttando il fotovoltaico? Ci sta provando Torre Beretti e Castellaro, poco più di 500 abitanti nella bassa Lomellina in provincia di Pavia. Lo sta facendo creando una comunità energetica. Ovvero i residenti si associano, pagando una quota simbolica, ad un'associazione senza scopo di lucro che vende energia al gestore nazionale producendola con impianti fotovoltaici. Il primo embrione del progetto, collegando una ventina delle 200 famiglie del paese, sta partendo proprio in queste settimane.

"Con i soldi del Pnrr abbiamo costruito il primo impianto fotovoltaico, vicino al centro sportivo: sono una ventina di pannelli - spiega il sindaco Marco Broveglio - a breve dovrebbero essere completati i collegamenti e quindi inizieremo a vendere l'energia prodotta".



La costituzione dell'associazione ha un costo complessivo di circa 200 euro, hanno partecipato una quarantina di famiglie: "Ma non tutte potranno essere collegate al primo impianto fotovoltaico, abbiamo comunque già in progetto di realizzare nei prossimi mesi altri due impianti: siamo in una zona di pianura, gli spazi si trovano senza fare fatica" evidenzia ancora il sindaco. "Alla fine dell'anno gli utili della vendita di energia verranno divisi tra gli associati - aggiunge ancora il sindaco - iniziando così stimiamo un risparmio annuo di circa il 25% sulle bollette attuali".

