Da enti e Comuni finanziamenti per le rinnovabili in aggiunta all'ecobonus

Il pannello sul tetto? Certo che sì, e col contributo del Comune. Aumenta la lista degli enti locali che decidono di finanziare fino al totale della spesa privati e condomini che decidono di puntare sulle energie rinnovabili. Una scelta che coinvolge enti di tutte le dimensioni. Da lunedì 14 novembre, ad esempio, è aperto il bando del Comune di Calderara di Reno (Bologna). Il bando prevede contributi aggiuntivi ai bonus fiscali per gli impianti fotovoltaici e per il solare termico, fino a coprire il 100 per cento dei costi. Annunciato a breve anche un bando da parte del Comune di Follonica che riguarderà invece il fotovoltaico da balcone.

Il bonus non esclude l’incentivo

Le norme fiscali in via di principio consentono la possibilità di cumulare bonus e incentivi con finanziamenti pubblici per la spesa relativa allo stesso intervento, sia nel caso del bonus casa al 50 per cento che per l’ecobonus al 65 per cento, chiaramente per la sola parte di spesa che resta a carico rispetto a quella coperta dal bonus fiscale. Spetta invece all’ente che erogherà i finanziamenti stabilire eventuali limiti alla cumulablità per i contributi a fondo perduto che decide di erogare.

“Energia Green Casa” a Calderara

Il bando del Comune prevede contributi, fino ad un massimo di 5.000 euro per ogni beneficiario, per chi intenda installare un impianto di energia elettrica o termica alimentato da fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico o solare termico), sia su case singole che sui condomini. Per poter richiedere il contributo occorre essere residenti nel Comune da almeno un anno, essere titolari di utenze residenziali domestiche e avere un Isee entro i 35.000 euro. Sono ammessi gli immobili di categoria catastale da A/2 ad A/7 (le villette). Esclusi invece ville e immobili di lusso. Inoltre è necessario essere in condizione di chiedere o aver già richiesto i bonus fiscali. La spesa, quindi, deve essere sostenuta con i bonifici dedicati, e solo nei confronti di soggetti qualificati e abilitati alla messa a norma degli impianti. Esclusa invece la cumulabilità con il Superbonus.

Solare e termico con il contributo

Per chi rispetta queste condizioni sono incentivati sia i pannelli per la produzione di energia elettrica che quelli per il solare termico. In entrambi i casi il contributo è considerato cumulativo delle altre agevolazioni sino alla copertura del 100 per cento della spesa, per cui per i pannelli fotovoltaici l’importo riconosciuto sarà pari a 50 per cento, mentre scenderà al 35 per cento per gli altri. Ammessa anche l’installazione sugli immobili dichiarati di interesse culturale a seguito di apposito provvedimento, purché in questo caso sia stata ottenuta la relativa autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai beni Culturali.

Le regole per le domande

La domanda di contributo dovrà essere presentata in modalità telematica all'indirizzo di posta certificata dell'Ente comune.calderara@cert.provincia.bo.it. L'avviso è stato emesso con procedura aperta, pertanto non è stata fissata una scadenza per la presentazione delle domande, e i contributi verranno concessi sino ad esaurimento del fondo messo a disposizione dall’Amministrazione.

A Follonica bonus per il fotovoltaico da balcone

A breve invece sarà aperto il bando del Comune di Follonica (LI). In questo caso si punta ad un intervento per l’immediato. L’ente infatti ha già stanziato risorse da destinare all’acquisto di micro sistemi da balcone per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovababili. Saranno finanziati, dunque gli impianti che prevedono pannelli solari plug & play che, oltre ad avere dei costi ridotti possono essere installati in modo semplice sul proprio balcone. L’obbiettivo è quello di trovare una soluzione di breve termine al “caro bollette” nei limiti delle risorse economiche disponibili nel bilancio 2022-24.