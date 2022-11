Cop27, dalla Conferenza sul clima la bozza del documento finale

SHARM EL-SHEIKH. Dopo dieci giorni di incontri, discussioni, attese di decisioni prese altrove (per esempio al G20 di Bali) alla Cop27 si comincia a fare sul serio. Forse troppo in ritardo: restano, formalmente, due giornate di lavoro, anche se la presidenza egiziana della Conferenza ha prenotato una conferenza stampa per sabato sera. Fatto sta che alle sei e trenta del mattino, la delegazione del Cairo ha diffuso una bozza di testo finale, sulla quale ora si cimenteranno gli sherpa e i ministri delle 198 nazioni presenti.



Da una prima lettura si capisce come le trattative siano in alto mare sul loss and damage (i Paesi vulnerabili chiedono la creazione di un fondo per pagare le perdite e i danni causati dal clima, i Paesi ricchi si oppongono proponendo altri strumenti finanziari). Nessun passo avanti neppure sui combustibili fossili: l'India aveva proposto di estere la diminuzione graduale decisa a Glasgow per il carbone, anche a gas e petrolio. Stati Uniti e Ue si sono detti d'accordo, ma c'è stata la levata di scudi dei produttori di greggio, a cominciare dall'Arabia Saudita.



Naturalmente c'è ancora margine per trattare. E chi vuole ottenere risultati decisivi fa le sue mosse. La Germania per esempio: oggi arriva a Cop la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock per seguire in prima persona le fasi finali dei negoziati. Il governo di Berlino, con i Verdi in maggioranza e un Inviato speciale per il clima, Jennifer Morgan, che è stata per anni la leader di Greenpeace International, è il Paese europeo certamente più attivo in questa Cop.



Ecco comunque, nell'analisi del think thank Ecco, i punti qualificati del documento diffuso dalla Presidenza egiziana.