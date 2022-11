A Ventotene lo straordinario ritorno della berta Ligea dopo tre anni nell'Atlantico

Ligea è tornata proprio lì dove era nata, in quell'angusta cavità di una falesia dell'isola di Ventotene, nel cuore del mar Tirreno. Era l'agosto del 2019 quando si mostrò ai ricercatori emozionati, primo esemplare di berta maggiore monitorata su quest'isola nell'ambito di Life PonDerat, il progetto ideato per ridimensionare la popolazione dei ratti, ghiotti dei pulcini dei nostri albatros, favorendo così il ritorno alla riproduzione di berte maggiori e berte minori nell'arcipelago Ponziano. Così, quando a inizio ottobre di quest'anno ha osservato l'anello identificativo, Sara Riello, responsabile del Museo della Migrazione e il team di ricercatori coinvolti nel progetto hanno riannodato il filo della memoria.



Il fratello (o sorella) della berta Ligea

"La sual'ha riportata qui, dopo tre anni passati in mare aperto, arrivando fino alle coste occidentali dell'Africa, nell'Oceano Atlantico", spiega Camilla Gotti di Ispra, che per conto di Ispra si è occupata dei monitoraggi del progetto coordinato dalla Regione Lazio (Direzione Ambiente), con partner come il Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza Università di Roma, la stessa Ispra, la Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano e la Nemo srl.La, come qualcuno qui ama definirla, è dunque tornata alla base. Riconoscendo persino l'anfratto dove era venuta alla luce. Non è tornata, Ligea, per riprodursi, non avendo ancora raggiunto la maturità sessuale, ma qui ha trovato mamma e papà, inanellati anche loro e dunque riconoscibilissimi. Loro sì, hanno deposto un nuovo uovo: così Ligea ha assistito alla(il sesso non è facilmente individuabile nelle prime settimane di vita), prima di riprendere la via dell'oceano.Nel 2019 Ligea fu osservata dalla nascita fino all'involo, a inizio ottobre: più di due mesi di osservazioni e monitoraggio, anche grazie all'installazione di fototrappole, che certificarono la mancata minaccia dei ratti. Con l'autunno affrontò il suo primo viaggio intercontinentale. "Le berte maggiori nei primi anni di vita non fanno ritorno ai luoghi di nidificazione", spiegano i ricercatori, che definiscono precoce anche il ritorno, in parte inatteso, di Ligea, ad appena tre anni di vita, e dunque ancora lontana dal raggiungimento della maturità sessuale.Il nome Ligea le fu assegnato in ossequio a una delle sirene della mitologia greca: contrariamente a quanto si pensi, le sirene non erano esseri per metà donna e per metà pesce, ma per metà uccelli. Probabilmente, berte maggiori. Già, perché i loro versi, che richiamano alla mente il vagito di un neonato, disorientavano e intrigavano i marinai.Storie d'antan che esaltano il fascino di una specie da proteggere. E nelle ultime settimane, da Ventotene e Ponza si sono involate le berte maggiori nate quest'anno: come ha fatto Ligea, raggiungeranno le acque a largo delle coste dell'Africa Occidentale. Molti esemplari sono stati inanellati: ciò consentirà, negli anni a venire, di continuare a monitorare la fedeltà al sito e la crescita delle coppie in riproduzione su un arcipelago dove le berte maggiori - e con loro le "cugine", le berte minori - avevano registrato un vero e proprio tracollo numerico, complice l'introduzione di topi, ratti e altri predatori. "Si tratta di specie longeve e fedeli al sito riproduttivo, che nidificano in colonie su scogliere a picco sul mare, deponendo un solo uovo all'anno", spiegano i ricercatori. La minaccia dei roditori le ha perseguitate negli anni.

addietro. "E ora le cose paiono andare meglio. - conferma Dario Capizzi, coordinatore del progetto Life PonDerat per conto della Regione Lazio - Nelle isole in cui avviene l'eradicazione del ratto, fin dalla prima stagione riproduttiva successiva alla rimozione del roditore, il successo riproduttivo delle berte, spesso prossimo a zero in presenza di ratti, aumenta fino a raggiungere valori compresi tra il 70 e il 90%, a riprova degli evidenti e immediati benefici che interventi di questo genere possono apportare a queste preziose e delicate popolazioni di uccelli marini". E ora non rimane altro che aspettare il ritorno di Ligea il prossimo anno. Forse - chissà - già per mettere su famiglia.