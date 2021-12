Imprese, banche e multiutility insieme per accelerare la transizione energetica

Città sostenibili, alimentate da energie rinnovabili, integrate a reti intelligenti, e capaci di ottimizzare i consumi e ridurre le emissioni inquinanti. Saranno questi i sistemi urbani del futuro? Nuove soluzioni per accelerare il cambiamento vengono da banche, imprese e multiutility, che attraverso il dialogo con le pubbliche amministrazioni stanno mettendo in campo pratiche in grado di generare ricadute positive per i cittadini.