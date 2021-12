Smart Government, la PA digitale al centro delle città intelligenti di domani

Soluzioni che possano migliorare i servizi al cittadino, piattaforme di accesso che abilitano un dialogo più efficace tra Pubblica Amministrazione e utenti. La PA si prepara alla grande trasformazione digitale potendo contare sugli ingenti investimenti previsti dal PNRR, che riserva il 27% dei suoi fondi a questa transizione. Ma la Pubblica Amministrazione è davvero pronta a diventare smart? Quali sono le best practice attualmente in uso, quali le soluzioni per essere più vicini al cittadino? Di questo si è discusso nel corso di un panel sullo “Smart Government”, uno dei temi al centro di City Vision, l’evento di Fiera di Padova e Blum dedicato al futuro delle città intelligenti che si è tenuto a Padova il...