Dalle termocamere ai laser scanner, il meglio della tecnologia al servizio delle smart city

Il meglio della tecnologia e delle innovazioni in ambito smart city. È quanto andrà in scena e potrà essere toccato con mano nel City Vision Village martedì 25 ottobre a Padova, in occasione della seconda edizione degli Stati Generali delle città intelligenti (per iscriversi, consultare la pagina sul sito). L’intera giornata sarà dedicata a incontri e dibattiti sulle questioni più urgenti, dalla transizione ecologica fino al riscatto delle periferie. Nel frattempo al Centro Culturale Altinate San Gaetano un’area sarà dedicata all’esposizione di prodotti e servizi che stanno già avendo un impatto sulla vita dei cittadini e aiutano gli amministratori a compiere scelte migliori. Sarà un villaggio dell’innovazione con le proposte di aziende e startup al servizio della città intelligente.

Sono numerose le innovazioni in programma al City Vision Village del 25 ottobre. Dalle grandi aziende alle startup, l’ecosistema rivolto alle smart city sta aumentando l’offerta, complice anche un’attenzione crescente da parte degli amministratori e della Pa. Al Village ci sarà Enel X, che realizza soluzioni innovative in ambito urbano, dai sistemi d’illuminazione intelligente, alla mobilità elettrica e servizi di ricarica rapida, fino agli strumenti per la gestione di energia e impianti in abitazioni, edifici e città; Alperia, insieme a Dolomiti Energia, ha sviluppato Neogy, una colonnina di ricarica per auto elettriche che è possibile trovare in tutta Europa.

Proseguendo nell’elenco delle realtà presenti al City Vision Village citiamo anche UniCredit, che con UniCredit Leasing è in grado di offrire alla clientela opportunità di sviluppo e potenziamento del business grazie a uno strumento rivolto a enti, aziende e privati per il finanziamento, ad esempio, di impianti fotovoltaici. Restando sulla sostenibilità parteciperanno anche startup come Ganiga, che ha sviluppato Hoooly!, un cestino autoalimentato e dotato di Intelligenza Artificiale, che differenzia in automatico i rifiuti e avvisa il gestore quando è pieno, ottimizzando i tempi di raccolta e favorendo un risparmio di denaro e CO2.

Sul fronte tecnologia sarà possibile apprezzare anche il contributo di Immodrone, azienda che offre diversi modelli di drone per effettuare riprese e foto nei più svariati campi. Grazie alle termocamere, ai laser scanner e ai sensori sono in grado di fornire monitoraggi termici, indagini strutturali e ricerche di guasti e malfunzionamenti in complessi industriali, linee elettriche e in tanti altri contesti.

L’altro aspetto chiave, di cui si discuterà a fondo durante City Vision, contempla i dati: a questo proposito Mipu sarà presente per raccontare il proprio focus sulla manutenzione predittiva e digitalizzazione degli impianti, sulla diagnosi energetica e lo sviluppo di modelli predittivi di consumo energetico.

Per innovare nelle smart city occorre anche un mindset diverso e proprio per questo al City Vision Villge sarà presente Isinnova, azienda che affianca organizzazioni e imprese nella realizzazione dei loro progetti con un percorso di affiancamento con il personale per capire appieno il contesto, fino alla formulazione di proposte di valore. Non mancheranno infine i contributi sul fronte mobilità: Dott, azienda attiva anche in Italia con la propria flotta di ebike e monopattini, animerà gli spazi dimostrando quanto una nuova mobilità sia possibile.