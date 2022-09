I ghiacciai svizzeri hanno perso il 6% del volume in un anno

Gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più visibili: i ghiacciai svizzeri hanno "polverizzato" tutti i record di scioglimento nel 2022, sotto il doppio effetto di un inverno secco e di un'ondata di intenso caldo estivo. In pratica, sono andati persi tre chilometri cubi di ghiaccio, ovvero il 6% del volume totale dei ghiacciai svizzeri.

Già negli anni scorsi, uno scioglimento del 2% in un anno era precedentemente considerato un evento "estremo", come osserva la Commissione di esperti della rete di misurazione della criosfera dell'Accademia svizzera delle scienze. E andrà sempre peggio, avvertono gli scienziati. "Non è possibile rallentare lo scioglimento nel breve termine", spiega Matthias Huss, direttore della Rete svizzera di indagini glaciologiche (Glamos). Se riduciamo le emissioni di CO 2 e proteggiamo il clima, "questo potrebbe risparmiare circa 1/3 dei volumi totali in Svizzera nel migliore dei casi". Altrimenti i ghiacciai saranno quasi scomparsi in Svizzera "entro la fine del secolo".

Secondo il rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lo scioglimento di ghiaccio e neve è una delle dieci principali minacce causate dal riscaldamento globale.

Nella primavera scorsa, la profondità della neve sulle Alpi non era mai stata così bassa e la polvere di sabbia del Sahara è arrivata a peggiorare la situazione: la neve ha così assorbito più calore, si è sciolta più velocemente privando i ghiacciai del loro strato protettivo dall'inizio dell'estate. Il ghiaccio è stato quindi sottoposto all'ondata di caldo senza il consueto scudo protettivo. Alla fine dell'estate, per la prima volta nella storia moderna era visibile una lingua di terra all'incrocio tra il ghiacciaio dello Tsanfleuron e quello dello Scex Rouge a poco più di 2.800 metri.