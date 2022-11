Come costruire un futuro più sostenibile? Di questo tema si parlerà il 17 novembre alle ore 11, durante il talk trasmesso in streaming su La Repubblica, La Stampa, Huffington Post e Green&Blue. Un appuntamento intitolato "Messaggio nella bottiglia: come cogliere la sfida dell'economia circolare" dopo l'inaugurazione di un innovativo stabilimento Coca-Cola HBC Italia a Gaglianico, in provincia di Biella, destinato alla lavorazione del Pet riciclato per trasformarlo in nuove bottiglie.



Tanti gli ospiti di questo incontro moderato dal vicedirettore di HuffPost Italia, Alessandro De Angelis. Ci saranno tra gli altri Manuel Biella, Direttore della Supply Chain di Coca-Cola Hbc Italia che parlerà di transizione verso l'economia circolare e delle sfide dal punto di vista tecnico-industriale e Marco Beggiora, responsabile Sostenibilità per The Coca-Cola Company a livello europeo, che racconterà della visione globale del gruppo "Un Mondo Senza Rifiuti" che ha portato Coca-Cola a usare materiali sempre più sostenibili per il packaging e le bottiglie. L'assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino racconterà invece del ruolo delle Istituzioni politiche per agevolare la transizione ecologica delle imprese.



Prenderanno infine la parola anche il mondo dell'università e dell'associazionismo. Francesco Quatraro, professore ordinario dell'Università di Torino si soffermerà sull'importanza dell'innovazione nel percorso verso l'economia circolare e l'impatto degli investimenti industriali sui territori. Beatrice Del Balzo, consigliere nazionale di Marevivo Onlus, che da decenni si batte per la tutela del mare, parlerà dell'importanza della sensibilizzazione dei cittadini e del mondo imprenditoriale affinché adottino comportamenti corretti in tema di sostenibilità. Massimo Bergaglio, presidente di Unionplast, l'associazione che rappresenta le aziende che trasformano la plastica, ricorderà il percorso svolto dall'industria per affrontare le sfide ambientali.