Trancio di tonno stile tataki, panato in alga nori, panko e pistacchio di bronte, con salsa teriyaki e salsa di pomodoro al lime, zenzero e menta.

Ingredienti

Per il trancio:

450 di tonno

50g di pangrattato panko

50g di pistacchi di bronte a granella

50g di alga nori

2 cucchiai da caffè di sale

Per la marinatura del tonno:

250ml di salsa teriyaki

20g di zenzero fresco o in pasta

1/2 spicchio di aglio

Per la salsa di pomodoro

10 pomodori cuori di bue

40g di zenzero fresco

Scorza di 1 lime

10 foglie di menta fresca

2 cucchiaio da caffè di sale

2 cucchiaio da caffè di zucchero

Olio EVO

Procedimento

1) Tagliare il tonno in tranci a piacere.

2) Miscelare tutti gli ingredienti della salsa teriyaki e versarla sui tranci di tonno e marinare per almeno 1ora. In un frullatore, frullare finemente i fogli di alga nori

3)Versare il tutto in una ciotola e miscelare a mano il sale, il pistacchio, il panko e il sale. Togliere il tonno dalla mar inatura e panarlo facendo una leggera pressione per far aderire la panatura.

4) Per la salsa :

Tagliare i pomodori in 2, buttando i semi. Cospargere di sale e lasciare in un colino per 10 minuti circa. Irrorarli di olio e inserire nel forno modalità grill, a 180 gradi per 15 minuti o quando “arrostiscono” leggermente. Una volta freddi frullarli con il succo dello zenzero, la scorza di lime, la menta, il sale restante e lo zucchero

5) Friggere il tonno in olio di arachidi per 1 minuto scarso, fino a doratura leggerissima e lasciare riposare per qualche minuto. Tagliare il trancio croccante a cubi e impattare a piacere “sporcando” il piatto con la salsa teriyaki, qualche puntino di salsa di pomodoro e qualche fogliolina di menta fresca.

6) In una ciotolina a parte servire la restante salsa teriyaki.