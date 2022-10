Il ciambellone bicolore alla vaniglia e cacao

Un dolce perfetto per cominciare la giornata o con cui fare la merenda pomeridiana. A guidare alla sua preparazione a prova di errori è il Maestro Pasticcere Salvatore Gabbiano della pasticceria Gabbiano a Pompei.

"Non ce l’ho in assortimento sul bancone - spiega il maestro - ma so a memoria la ricetta perché è un dolce che amo e che comunque prepariamo spesso su ordinazione, per i clienti che desiderano avere qualcosa di speciale con cui fare la prima colazione".

Gli ingredienti sono pochi e di facile reperibilità: "Dolce semplice, ingredienti semplici" dice Gabbiano, che sottolinea tuttavia l'importanza di scegliere prodotti di qualità.



Per esempio il limone: “Io uso quello di Sorrento, dalla buccia sottile ricca di oli essenziali, dal profumo molto intenso, elegante, e poi è prodotto della mia terra (Pompei è a 20 chilometri da Sorrento). A volte non si fa caso a dettagli importanti e alcuni tornano a casa dalla spesa credendo di aver comprato un limone, che però ha solo la forma del limone. Al mercato è importante sapere cosa cercare".

Anche le vaniglie non sono tutte uguali. Cosa usare per questa ricetta? "Per un uso casalingo va benissimo la Bourbon del Madagascar - dice Gabbiano - ma, per gusti più ricercati, ancora meglio la Tahiti, che ha un bouquet aromatico eccezionale (ma che costa 3 volte di più)". Come riconoscerle? "Quelle migliori hanno un baccello della lunghezza di 15-16 centimetri. La Tahiti è più morbida e “cicciotella”, come la foglia di una pianta grassa, mentre la Bourbon è un po’ più sottile



Salvatore Gabbiano (ritratto da Carlo Fico)

Ingredienti

Burro ammorbidito 130 g

Zucchero di canna grezzo 80 g

Zucchero a velo 70 g

La scorza di un limone non trattato, grattugiato al microplane

Polpa di un baccello di vaniglia

1 g di sale

160 g uova intere (pari a tre uova)

175 g farina "00" con un basso tenore di W, cioè una farina con bassa forza di glutine (a 150 a 160, perché una farina debole aiuta a non legare troppo il dolce, a non farlo essere troppo duro sotto i denti).

5 g di lievito in polvere

60 g latte fresco intero

15 g cacao in polvere

25 g panna fresca





1. Per prima cosa facciamo in modo di avere un burro pomata, ossia ammorbidito, morbido appunto come una pomata. Non deve essere sciolto né duro, quindi no a microonde e no a toglierlo dal frigo all'ultimo momento. Dovrà essere lasciato un po' a temperatura ambiente. Se si ha bisogno di velocizzare, si può tagliare a fettine sottili e lasciarlo su un foglio di carta per alimenti.



2. Iniziamo a mettere in una bowl il burro con gli zuccheri, quello di canna e quello a velo, la scorza del limone, il pizzico di sale e la polpa prelevata con un coltellino dal baccello di vaniglia.



3. Cominciare a lavorare gli ingredienti con un frustino elettrico a velocità media, non al massimo. E' importante, perché l’oscillazione troppo alta sviluppa calore e il burro, che è una materia grassa che a 28 gradi inizia a sciogliersi, a velocità troppo alta si surriscalda, inizia a sciogliersi col rischio di non mantenere più l’aria all’interno, quindi non tiene la montatura.



4. Quando la massa si amalgama (lo si capisce non solo dal volume che aumenta ma anche dal colore del composto che diventa più chiaro) iniziamo ad aggiungere le uova intere. Una alla volta. Si aggiunge la prima e si continua a sbattere, la seconda e così via.



5. Quando la massa è montata, iniziamo ad aggiungere la farina. Sarà facile notarlo perché si presenterà leggera, lucida, vellutata e liscia.



6. La farina sarà stata prima setacciata. Si setaccia per alleggerirla e renderla setosa (evitando anche impurità e grumi). Occorre un setaccio o, in caso non se ne abbia, un passino. Importante: la farina deve essere setacciata insieme al lievito in polvere. Quindi si uniscono farina e lievito prima di passarli al setaccio.



7. Quando è setacciata, versiamola sulla massa montata.



8. A questo punto una fase molto delicata. Occorre una spatola di gomma o leccarda. No al cucchiaio di legno, che non pesca bene fino in fondo alla bowl, provocando un impasto non ben omogeneo, e no alla frusta perché smonterebbe la massa al burro. Con la leccarda quindi mischiare delicatamente nella bowl la massa di burro e la farina, dal basso verso l’alto. Mentre con la mano destra si procede a fare questo movimento dal basso in alto, la sinistra gira la bowl in senso antiorario (il contrario se si è mancini) in modo che il burro non rischi di smontarsi e tutto si amalgami alla perfezione. "Vedere questi movimenti è come una danza bellissima" dice il maestro.



9. Adesso aggiungiamo il latte e procediamo con gli stessi movimenti per un minuto. La consitenza deve risultare leggera come quando si prepara un pan di Spagna, ma più compatta. Assolutamente il composto non deve risultare liquido.



10. Da questo composto separiamo circa un terzo (non c'è bisogno che sia un calcolo preciso, si può procedere "a occhio") e lo mettiamoin un’altra bowl.



11. In questa quantità minore aggiungiamo il cacao, sempre setacciando, con un colino. Poi la panna liquida. Con la stessa tecnica del composto di prima amalgamiamo il cacao all’impasto fino a renderlo color cioccolato.



12. È tempo di preparare la tortiera. Se si tratta di una teglia di metallo andrà imburrata, quindi spolverata di farina, se invece è di silicone alimentare non c’è bisogno perché il materiale è predisposto a staccarsi facilmente.



13. Nello stampo sistemiamo tutta la massa montata bianca cercando di occupare tutto lo stampo. Magari ci si può aiutare con un cucchiaio.



14. Poi è la volta di sistemare nello stampo la parte al cacao. Sulla massa bianca già stesa, si pratica un piccolissimo solco non profondo con l’aiuto di un coltello passato nella farina. Poi con l'aiuto di un sac a poche si aggiunge la parte al cacao. Si può fare anche con un cucchiaio.



15. Prima di infornare il consiglio è di lasciare il dolce crudo un paio d’ora in frigorifero nel suo stampo. E' molto utile perché il passaggio dal freddo al caldo aiuterà l’impasto a restare più morbido in cottura.



16. Infornare. Il forno dovrà essere già caldo: a 180 gradi, se è un forno statico; a 160 se si tratta di un forno ventilato.



17. Sfornare. Se abbiamo seguito tutte le indicazioni alla lettera, in 40 minuti il dolce è pronto.



18. Prima di toglierlo dallo stampo attendere 10 minuti a temperatura ambiente, per essere certi che non si rompa.



Domanda di rito: si serve con o senza spolverata di zucchero a velo?

"Io lo servirei con. Mi piace vedere quella leggera spruzzata candida sulla superficie, è un’emozione in più, aumenta il desiderio di mangiarlo", racconta il maestro. Salvo poi confessare: "Però è strano. Lo voglio, ma poi una volta che ho la fetta nel piatto, do un colpetto per toglierlo".