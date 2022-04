La pasta al ragù di agnello è una delle ricette classiche dei pasti di festa, in particolare quelle pasquali. Pappardelle, mafalde, tagliatelle o altra pasta che sia, la tipologia è preferibile lunga e all'uovo, il protagonista è il ragù di agnello: denso e carico di sapore. Veramente unico.

Pasta al ragù di agnello: la ricetta

Ingredienti (per 4 persone):

300 gr di agnello in polpa

320 gr di pasta - a scelta -

500 gr di polpa di pomodoro

40 gr di Pecorino sardo a scaglie

80 ml di vino rosso

2 spicchi di aglio

2 cucchiai di olio evo

Rosmarino

Sale

Pepe



Procedimento:

Pulire dal grasso la polpa dell'agnello, eliminare anche le nervature e passare poi a tritarla, o con il tritacarne apposito o con un coltello. In una padella ampia, mettere un giro d'olio, l'aglio schiacciato e due rametti di rosmarino; far rosolare il tutto fino a che non sarà dorato, e poi aggiungere il trito di carne.

La carne di agnello andrà fatta rosolare e insaporire, girando di tanto in tanto con un cucchiaio, rigorosamente di legno. Dopo 10 minuti, aggiungere il vino rosso da far sfumare delicatamente, girando di tanto in tanto.

A questo punto, togliere il rosmarino e aggiungere il pomodoro, poi sale, olio e pepe. Il tutto andrà fatto cuocere a fuoco basso per almeno mezz'ora, fino a che il sugo non sarà abbastanza denso. Cuocere la pasta, scolare e condire, amalgamando il tutto nella padella dove si è cotto il sugo. Prima di servire, guarnire il tutto con una spolverata abbondante di Pecorino.