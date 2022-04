È un dolce molto tradizionale del periodo pasquale, inizialmente dolce povero che via via si è arricchito di ingredienti più pregiati. È la base della tradizionale colazione della mattina di Pasqua (ma anche del primo maggio) per accompagnare uova sode, salame, coratella d’agnello, carciofi alla romana, ricotta salata, ma la sua aromaticità la fa felicemente sposare anche con il cioccolato, sia al latte che nero. Il profumo è decisamente sensuale per chi ama la cannella e soprattutto l'anice, che a Civitavecchia è di casa, visto che è anche la patria della sambuca.

La ricetta varia da famiglia a famiglia, come viene tramandata di generazione in generazione. Inutile dire che se chiedete la ricetta della pizza di Pasqua di Civitavecchia a dieci persone, ne otterrete dieci diverse.

La ricetta: la pizza di Pasqua di Civitavecchia



Ingredienti del primo impasto

Alla base del dolce c’è mezzo chilo di pasta lievitata, da preparare circa 4 ore prima dell’inizio vero e proprio dell’impasto della pizza.

Si prepara in una scodella ampia con 400 g di farina 00, cui si aggiunge un cubetto da 25 grammi di lievito di birra, sciolto in acqua tiepida (due bicchieri circa), e un pizzico di sale. Si amalgama l’impasto e lo si lascia lievitare per circa 4 ore coperta da un canovaccio.



Gli altri ingredienti:

6 uova

750 g di zucchero

35 g di semi di anice (che devono essere stati immersi per almeno 12 ore in una tazza di Marsala o vermut o Porto o vino)

un bicchierino di sambuca

30 g di cannella in polvere

250 g di burro

300 g di ricotta,

5 gocce di estratto naturale di vaniglia (o al limite 4 bustine di vanillina),

una bustina di lievito per dolci

un chilo e mezzo di farina

3 cubetti di lievito fresco

mezzo bicchiere di latte tiepido

un pizzico di sale

un cucchiaino di cacao amaro in polvere (serve a conferire un bel colore scuro)



Preparazione

Si sbattono insieme a lungo (e preferibilmente nel frullatore) uova, cannella, sale e zucchero.

In un recipiente molto grande si mette la pasta lievitata, la ricotta e i 3 cubetti di lievito sciolti nel latte tiepido (non caldo perché bloccherebbe la lievitazione). Si aggiunge l’anice sgocciolato e il burro precedentemente fuso e raffreddato e il composto di uova, cannella, sale e zucchero.

Si inizia a impastare aggiungendo molto lentamente a poco a poco la farina. Quando il preparato è quasi pronto si unisce anche la bustina di lievito in polvere.

Il composto si lavora a lungo. La consistenza sembrerà comunque ancora molliccia e appiccicosa. Infatti deve riposare coperta da un canovaccio per circa un’ora.

Passata l’ora l’impasto viene suddiviso in tre formelle di pasta. Ciascuna di loro deve essere lavorata per qualche minuto. Si mette a forma di palla al centro di una tortiera imburrata e si lascia in un ambiente caldo a riposare per la lievitazione per circa 24 ore.

Dopo si spennella la superficie con un uovo sbattuto e si fanno alcuni forellini con uno stuzzicadenti per evitare bolle d’arie in cottura.

Si infornano in forno caldo a 250° C per 5-6 minuti, dopo di che si scende alla temperatura di 180° per altri 15 minuti, poi 120° per gli ultimi 10 minuti.

Una volta sfornate si lasciano raffreddare, poi si levano dalla teglia e si fanno riposare su carta assorbente per un’oretta.