Il tortino di funghi e patate è un piatto assolutamente versatile, da sfoggiare come antipasto o anche come secondo, se stiamo preparando un menu complesso, con più portate. Assolutamente perfetto anche per brunch primaverili e futuri pic nic, non richiede una particolare abilità in cucina, ma semplicemente la pazienza di affrontare i passaggi con la giusta tempistica. Un piccolo trucco per far sì che i vostri tortini di funghi e patate siano perfetti, è quella di scegliere al meglio i protagonisti vegetali: le patate, per esempio, sarebbe ottimale sceglierle di non grandi dimensioni, soprattutto se in casa non disponete di uno schiacciapatate meccanico e dovrete fare la purea a mano. Per i funghi, sia che siano freschi che congelati, potrete scegliere la variante che preferite, ma per delicatezza e consistenza il match perfetto è con i funghi champignon.

Tortino di funghi e patate: la ricetta



Ingredienti (per 4 persone):

400 gr di patate

30 gr di Parmigiano

200 gr di funghi

30 gr di burro

1 uovo

1 spicchio di aglio

Noce moscata

Pepe nero

Sale

Pangrattato





Procedimento:

I tortini di patate e funghi sono un mini piatto unico, da poter servire sia come antipasto che come completamento a una portata dei secondi articolata, per un pranzo di festa o un'occasione speciale. Per prepararli al meglio la prima cosa da fare è cuocere al meglio le patate, che vanno bollite e lessate in abbondante acqua salata per circa 25 minuti. Non fidatevi solo del timer però, l'importante è che siano morbide e il tempo di cottura necessario può variare a seconda della grandezza delle patate, nel caso siano più piccole o più grandi della pezzatura media. Al termine della cottura vanno pelate e poi pressate con lo schiacciapatate. Nessun problema, nel caso non lo possediate basterà schiacciarle con una forchetta e un po' di olio di gomito.



Mentre le patate sono in cottura, tagliate i funghi a fettine sottili - nella forma più adatta alla tipologia di fungo scelta - e cuoceteli in una padella ampia, con l'aggiunta di un cucchiaio di olio evo e lo spicchio di aglio. Un po' prima del termine della cottura, aggiustate di sale e pepe e insaporite con un trito abbastanza fine di prezzemolo.



Ora è arrivato il momento dell'impasto. Per preparare i vostri tortini di patate e funghi dovrete porre la purea di patate precedentemente preparata in una ciotola capiente a cui andrete a unire il burro - non sarà necessario che sia fuso, basterà ammorbidirlo leggermente e sminuzzarlo grossolanamente - il formaggio grattugiato, un po' di sale e la noce moscata. L'uovo andrà aggiunto per ultimo, dopo di ché dovrete mescolare bene in modo che l'impasto sia ben amalgamato.





Per infornare i vostri tortini basteranno degli stampini monoporzione di alluminio, ma nel caso li abbiate in dotazione saranno perfetti anche gli stampi per muffin in silicone. Imburrate e spolverizzate con del pangrattato i vostri 4 pirottini, poi passate alla composizione del tortino, a strati: ponete un primo livelo di composto di patate, poi con le dita create un piccolo incavo in cui andrete a inserire i funghi, poi coprite con dell'altra purea di patate. Terminare con uno stato di pangrattato.



I tortini andranno cotti in un forno già caldo a 200° per circa mezz'ora. Come capire quando sono pronti? La superficie deve essere ben dorata e croccante.