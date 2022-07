La frittata di patate e peperoni

La frittata è un secondo piatto, o un piatto unico, perfetto per la stagione calda, per i pranzi veloci, quando non si ha voglia di niente di elaborato, ma si vuole comunque mangiare bene. E' trasversale, in quanto dato il primo ingrediente fondamentale, ovvero delle uova di altissima qualità, meglio se da galline allevate a terra, possiamo aggiungere quasi ogni tipo di ingrediente. La versione con patate e peperoni che proponiamo, è perfetta per la primavera, mentre strizza gli occhi già all'estate. Tra le varietà di peperoni, è preferibile scegliere i rossi o i gialli; per una resa cromatica più accattivante, alternare i due colori sarà la scelta giusta. La frittata di peperoni e cipolle è perfetta da preparare in anticipo, dal momento che può essere conservata in frigorifero fino a tre giorni.

L'importante, prima di servirla, è scaldarla al forno - tradizionale o microonde è uguale - per qualche minuto, in modo che raggiunga la temperatura perfetta: mai troppo fredda, mai troppo calda, in modo che il sapore si sprigioni e avvolga il palato. Se volete rendere questa ricetta adattabile ad essere un antipasto divertente, basterà utilizzare dei coppapasta dal diametro medio piccolo e una volta che la frittata sarà fredda e ben compattata, trarne le vostre mini tapas.

Frittata di patate e peperoni: la ricetta

Ingredienti (per 4 persone):

8 uova

700 gr di patate

50 gr di Parmigiano grattugiato

3 peperoni

2 cipolle grandezza media

3 mestoli di brodo vegetale

Olio evo

Sale

Pepe





Procedimento:

La frittata è un piatto trasversale e multiforme, dalle potenzialità quasi infinite. Per personalizzare la propria, si deve iniziare come prima cosa dalla parte vegetale che ne amplifica il sapore e la condisce. Per questa particolare ricetta, la prima cosa da fare è pulire i peperoni. Dopo averli lavati, privateli del picciolo, tagliateli a metà e ripulite l'interno di tutti i semi e i filamenti interni. A questo punto dovrete tagliare e porzionare i peperoni, scegliendo la grandezza che più vi aggrada.

Per le monoporzioni è preferibile tagliarli a tocchetti molto piccoli, ma per delle frittate ampie, andranno benissimo anche delle listarelle abbastanza sottili. Anche le patate andranno lavate e ripulite della buccia, senza cuocerle però, in questa prima frase; una volta private della parte esterna, andranno tagliate. In questo caso, bisogna stare attenti a tagliarli in fette omogenee, non spezzettate e abbastanza sottili per permettere alla frittata di compattare bene. L'ultimo passaggio necessario è quello delle cipolle, da tagliare a fette sottili.





Arrivati al secondo step, scegliete una padella molto ampia e mettete a scaldare due giri abbondanti di olio, dopo di ché aggiungete prima le cipolle, lasciatele rosolare per 2-3 minuti, e poi patate e peperoni nell'ordine che preferite. Dopo un paio di minuti, aggiustate di sale e pepe e lasciate cuocere per altri 5 minuti prima di aggiungere il brodo in modo che i vegetali si ammorbidiscano e cuociano alla perfezione. Una volta cotte le verdure, toglierle dal fuoco e lasciarle raffreddare.





Mentre la cottura dei vegetali procede, prendete una ciotola dai bordi alti, rompeteci le uova, aggiustatele con un pizzico di sale e pepe e amalgamatele bene, rompendole con una forchetta e mescolando poi il tutto. Aggiungete poi il Parmigiano, lasciando che gonfi bene il composto; aiuterà a far sì che la vostra frittata abbia l'altezza e la consistenza perfette. Una volta freddate le verdure, aggiungetele al composto e mescolatele bene.





Il composto andrà aggiunto nella padella ben calda; se utilizzate quella dove erano state precedentemente saltate le verdure potete non aggiungere l'olio, altrimenti basterà un filo raso di evo a padella ben calda. Una volta riversato il composto nella padella, spargetelo bene agitandola e poi coprite con un coperchio per 2 minuti; alzate di nuovo il coperchio e ripetete il procedimento lasciando la frittata coperta per altri due minuti. Questo procedimento serve per far asciugare bene i liquidi e non farvi sporcare e bruciare quando andrete a rivoltarla. Passati i primi quattro minuti, togliete il coperchio e lasciate andare la cottura per altri 3-4 minuti. Passato questo lasso di tempo girate la frittata - potete aiutarvi con il coperchio della padella o anche con un piatto dello stesso diametro - e continuate la cottura per altri 4 minuti circa, o finché il tutto non sarà ben dorato. A questo punto spegnete il fuoco, togliete la frittata dalla padella e ponetela sul piatto da portata. Servitela tiepida.