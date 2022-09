Le caserecce con pesce spada e melanzane

Un piatto che profuma di Sicilia. Pesce spada e melanzane in cucina sono un abbinamento perfetto e per rendere ancora più gustoso questo primo si può aggiungere qualche fogliolina di menta, così da dare al piatto una nota di freschezza.

Volendo, la pasta con melanzane e pesce spada può essere prepararata in bianco, senza aggiungere i pelati. Come formato, meglio privilegiare la pasta corta, dalle caserecce ai paccheri, passando per le penne e le mezze maniche.





La ricetta: Caserecce con pesce spada e melanzane



Ingredienti per 4 persone:

400 g di caserecce

1 melanzana grande (meglio se di colore viola chiaro)

3 pomodori pelati

1 bicchiere di vino bianco

1 spicchio di aglio

500 g di pesce spada

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.





Procedimento:

Tagliare a fette la melanzana e coprire di sale grosso così che la verdura perda il sapore amaro. Togliere la pelle alle fette di pesce spada e tagliarlo a dadini.

Sciacquare le fette di melanzane e asciugarle con cura. Tagliarle a dadini. In una padella capiente mettere un filo di olio extravergine di oliva e soffriggere l'aglio senza camicia. Togliere l'aglio e aggiungere il pesce spada a dadini. Farlo rosolare leggermente e sfumare con il vino bianco secco.



In un'altra padella mettere un filo di olio extravergine di oliva e cuocere le melanzane, poi tenerle da parte.

Nella padella con il pesce spada aggiungere i pelati spezzettati, mescolare e cuocere per circa 15 minuti. Unire le melanzane, mescolare e cuocere per altri 10 minuti. Regolare di sale e pepe.

In una pentola dai bordi alti mettere a bollire abbondante acqua. Salare leggermente e cuocere la pasta. Scolare leggermente al dente e mantecare la pasta nella padella con il sugo. Servire ben calda