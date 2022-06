Lo sgombro, considerato il "cugino povero" del tonno (fanno parte della stessa famiglia ittica) è tra le varietà di pesce azzurro più ricche di Omega 3, calcio, ferro e vitamina D. Gustoso e nutriente, è un vero toccasana per la salute e un alimento versatile in cucina. Per il suo sapore forte e deciso è buono anche solo con un filo di olio extravergine e un po' di prezzemolo, ma è anche adatto a moltissime ricette più complesse.

Gli sgombri con le olive sono una delle preparazioni tipiche della cucina casalinga della costa toscana, dove lo sgombro è chiamato anche ciortone, termine che è una storpiatura dei pescatori italiani dall’inglese “short tuna”, come lo chiamavano gli americani presenti nell’immediato dopoguerra nel litorale toscano fra Viareggio e Livorno.

Ecco come prepararli.

La ricetta: Sgombri con le olive



Ingredienti per 4 persone

1 kg di sgombri

2 spicchi di aglio

2 acciughe sott'olio (o sotto sale, dissalate)

1 cucchiaio di capperi

10-12 olive verdi denocciolate

un ciuffo di prezzemolo

olio extravergine d'oliva

sale

un peperoncino fresco



Procedimento

Pulire ed eviscerare gli sgombri. Farli cuocere in acqua bollente leggermente salata per circa 20 minuti. Ricavarne i filetti.

Preparare un pesto tritando grossolanamente insieme l'aglio, i filetti di acciughe, i capperi, il prezzemolo, il sale, il peperoncino.

Disporre la metà dei filetti di sgombro in una terrina, cospargervi sopra la metà del pesto.

Disporre sopra il resto dei filetti e poi il resto del pesto.

Irrorare con l'olio, aggiungere le olive tagliate a fette e lasciare riposare per un paio d'ore.

Si può servire a temperatura ambiente o in alternativa riscaldato al vapore.