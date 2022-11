L'anguilla fritta in polenta con verdure e balsamico

L’anguilla è un prodotto molto particolare, che di solito viene preparata arrosto o in cotture in umido o al vapore, e per lo più si ama o si odia.

Ma questa ricetta dell’anguilla fritta in polenta con verdure e balsamico potrebbe convincere anche i diffidenti.

Sfrutta infatti le caratteristiche delle carni, piuttosto grasse ma di gusto delicato. Inoltre, è semplice da preparare perché la sfilettatura risulta molto facile: le spine sono collegate alla lisca centrale.

Il vino consigliato è un Bardolino Chiaretto o un Friuli Collio Ribolla Gialla.



La ricetta: Anguilla fritta in polenta con verdure e balsamico



Ingredienti per 4 persone

600 g di anguilla

100 g di farina d mais

8 patate piccole

4 carote piccole

1 limone con le foglie non trattate

30 g di burro salato

3 cucchiai di aceto balsamico

olio di semi di arachide

sale





Procedimento

Lavate accuratamente l’anguilla, diliscatela aprendola a libro, tagliatela a pezzi non troppo piccoli e mettetela a marinare in una terrina con il succo di limone, le foglie del frutto lavate e sminuzzate e un pizzico di sale.

Spellate le patate e le carote, riducete entrambi gli ortaggi in tocchetti di dimensioni simili, bolliteli in acqua salata o a piacere cuoceteli al vapore.



Scolate l’anguilla dalla sua marinatura, passatela nella farina di mais e friggetela in olio di semi bollente. Scolare poi su carta assorbente da cucina.

Passate le verdure in padella con il burro salato e servitele glassate di aceto balsamico come contorno all’anguilla fritta.