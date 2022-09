Per tentare una ricetta detox che sia leggera, gustosa e fresca, quindi adatta a questi giorni di grande caldo, la scelta deve ricadere sicuramente sul finocchio, usato fin dai tempi degli antichi Romani per le sue proprietà medicinali, compresa quella depurativa, perfetta per chi rientra a casa dopo le vacanze e vuole ritornare a un'alimentazione sana e regolare. Usato nell'insalata, apporta grandi - e salutari - quantità di Vitamina C, potassio e acido folico, e per creare un mix gustoso vanno aggiunte la variante acidula e leggermente dolce dell'arancia e la componente proteica e sapida del Parmigiano.

Bastano pochi passaggi e il gioco è fatto. Per chi non ama gli agrumi, o volesse realizzarla fuori stagione, un'ottima alternativa è una mela acidula e fresca, come la Fuji o la Golden Delicious.

Leggera e saporita: l'insalata di finocchi e arance

Ingredienti (per 4 persone):

4 finocchi

4 arance

250 gr di Parmigiano

2 spicchi d'aglio

4 fette di pane tostato

Olio

Aceto di mele

Sale

Pepe





Procedimento:

Per avere un'insalata che sia anche esteticamente gradevole bisogna innanzitutto lavare il finocchio, eliminarne la scorza dura più esterna e la cima e poi tagliare a julienne le "foglie" interne, quelle più morbide. Questa particolare forma renderà più facile raccoglierlo con la forchetta e che si amalgami al condimento che verrà preparato.



Il passaggio successivo riguarda il Parmigiano, che andrà ridotto a scaglie di grandezza medio piccola, in modo che nel momento del morso amalgami bene la sua presenza importante al sapore delicato dei finocchi e a quello dell'arancia, senza che sia mai predominante rispetto agli altri.





Successivamente, è il momento di dedicarsi alla parte croccante, il pane. Se siete a dieta, potete omettere questo passaggio e godervi semplicemente una fresca insalata. Altrimenti, tagliate un pane anche raffermo a fette - una per persona - tostatelo leggermente in una padella e poi sfregatelo con degli spicchi d'aglio. In media uno spicchio d'aglio può essere d'aiuto a condire due-tre fette di pane.



Prima di comporre l'insalata, spezzate a metà la fetta di pane e disponetela sulla base del piatto, a questo punto versate lentamente prima l'olio - un paio di giri non abbondanti - e successivamente l'aceto, lasciandogli poi il modo di essere assorbiti dalle fette di pane. Aggiungete poi i finocchi tagliati alla julienne, gli spicchi d'arancia ben pelati, e una pioggia di scaglie di Parmigiano.