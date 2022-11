I bocconcini di pollo con i funghi

Il settore del petto di pollo è di sicuro il più gettonato nel reparto macelleria del supermercato: carne bianca, magra, digeribile, leggera, poco costosa e facile da cucinare.

In questa ricetta dei bocconi di pollo ai funghi ecco allora un'alternativa gustosa alla consueta fetta alla griglia o ai ferri, che piacerà in particolare agli amanti dei funghi. Qui si consiglia un misto bosco, ma è possibile usare altri tipi di funghi, in base alle preferenze o scelta del mercato (dagli champignon ai porcini). Con un contorno di purè di patate diventa un pasto goloso e completo.

La ricetta: Bocconi di pollo con i funghi



Ingredienti per 4 persone

700-800 g di petto di pollo intero

600 g di funghi misti

farina 00 qb

200 ml di latte intero

1 spicchio di aglio

un pezzetto di carota

vino bianco secco qb

30 g di burro

40 ml olio extravergine d'oliva

un ciuffo di prezzemolo

sale e pepe





Procedimento

Pulire i funghi, tagliare a fette quelli eventualmente più grandi.

In una padella capiente di bordi alti, mettere l’olio, l’aglio tagliato a metà, la carota e il prezzemolo tritati finemente e i funghi.

Far rosolare il tutto, aggiustare di sale e pepe, e cuocere con coperchio a fiamma bassa per 10 minuti mescolando spesso.

Sfumate col vino e lasciare evaporare. Togliere l'aglio.

Tagliate il pollo a strisce e infarinarle leggermente.



Aggiungere il burro ai funghi, mescolare perché si sciolga velocemente e aggiungere i pezzi di pollo infarinati.

Aggiungere un pizzico di sale e far cuocere mescolando per favorire la cottura del pollo da tutti i lati.

Versare il latte, e far cuocere ancora a ffiamma bassa fino a quando non si sarà formata una crema.

Servire con purè di patate.