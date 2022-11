La zucca è l'ingrediente dell'autunno, perfetta per i dolci anche se non festeggiate Halloween, per età o semplicemente perché non vi va. La torta di zucca e amaretti è un grande classico della pasticceria casalinga italiana, soffice e umida, perfetta tanto per il tè quanto per la colazione, ancor più se accompagnata da un ciuffo di panna o da un cucchiaio di crema inglese. Per la decorazione vi basterà una spolverata di zucchero a velo o, se volete un risultato più rustico, una "nevicata" di semi di zucca a guarnire.

Torta di zucca e amaretti: la ricetta

Ingredienti:

350 gr di polpa di zucca

250 gr di farina 00

200 gr di zucchero

4 uova

80 gr di amaretti

2 gr di cannella

1 limone

1 bustina di lievito per dolci

Burro





Procedimento:

Come per ogni dolce che abbisogni della zucca, dovrete tagliarla a fette non troppo spesse, privarla della buccia e poi successivamente dei filamenti e dei semi interni - che potete tenere da parte e far tostare in forno a 120° per poi decorare la torta -. Una volta pulita al meglio la polpa, tagliatela a tocchetti e fatela appassire in una casseruola antiaderente con 40-50 ml d'acqua, il necessario giusto per ammorbidire, senza lessare del tutto l'ortaggio. Una volta tolta dal fuoco schiacchiatela delicatamente con una forchetta, o con un utensile non troppo forte che non ne rovini la consistenza, per farla colare di acqua e poi lasciatela raffreddare in una ciotola ampia. Una volta che la zucca sarà tiepida al punto giusto - non fredda - mescolatela energicamente con un cucchiaio di legno, poi aggiungete pian piano la farina setacciata insieme al lievito, fino a esaurimento degli ingredienti.



Nel frattempo lavorate gli amaretti. Se volete un risultato rustico, metteteli in un canovaccio piegato a metà e colpiteli con un mattarello, risulteranno porzioni di maggiore spessore, altrimenti potete tranquillamente frullarli in un mixer con lame di acciaio - meglio evitare il minimiper in questo caso -.



In una seconda ciotola aprite le uova e fatele montare insieme allo zucchero - da aggiungere sempre un po' per volta - fino a che non saranno gonfie e spumose; a questo punto potete unire prima il mix di zucca e farina e poi successivamente gli amaretti. Tutti gli ingredienti aggiunti andranno amalgamati mescolando delicatamente dal basso verso l'alto.



Versate il tutto in una teglia di diametro medio precedentemente imburrata e fate cuocere per 35-40 minuti in un forno preriscaldato. Servite tiepida.