Halloween a casa? Come renderlo perfetto cucinando con i bambini

"Questo è Halloween, grida insieme a noi, fate largo a chi è speciale più di voi". Molti tra coloro che hanno letto queste parole, le avranno cantate. Perché fanno parte della colonna sonora di Nightmare Before Christmas, uno dei capolavori di Tim Burton, e perché in fondo Halloween sta simpatico un po' a tutti. Una festa importata sì dalle vicine tradizioni celtiche - nasce in fondo in Irlanda - e diffusissima soprattutto negli Stati Uniti ma oramai sempre più radicata anche da noi. E anche se solitamente i nostri ragazzi non fanno dolcetto o scherzetto casa per casa, non tutti almeno, ma si dedicano più a belle feste a tema, è soprattutto la loro festa. Che può essere resa fantasmagorica anche se festeggiata semplicemente tra le quattro mura domestiche, in famiglia. Basta portare con noi i più piccoli in un regno altrettanto magico, quello della cucina, e preparare qualche spaventosa leccornia insieme a loro.

Halloween a casa? Perfetto con queste ricette da cucinare con i più piccoli

Preparare l'atmosfera è semplice, basterà un cartone animato da bambini in sottofondo, e un grembiule magari da strega, o da vampiro, da appoggiare sul petto dei valorosi aiutanti cuochi. Sarà divertente e allo stesso tempo più importante di quanto si possa pensare: "I più piccoli con le mani in pasta prendono coscienza non solo del mondo e delle sue dinamiche - racconta Franco Ascari, uno dei fondatori di Cuochi per un giorno - Festival nazionale di cucina per bambini - ma anche di loro stessi. Scoprire di poter creare qualcosa è una finestra su un qualcosa di inedito". Per loro la vera magia sarà "la manipolazione degli elementi. Mettere praticamente le mani in un impasto, vederlo lievitare, dargli la forma che si vuole e poi magari mangiarlo: è una festa non solo per la fantasia, ma stimola i sensi come pochissime altre attività possono fare".



Fantasmini di Halloween

Una rivisitazione versione 31 ottobre delle meringhe all'italiana, basterà qualche goccia di cioccolato fondente per guarnirle. I più piccoli potranno aiutare in cucina con la frusta elettrica, ben sorvegliati, e ovviamente con la decorazione.



Ingredienti (per 6 persone):

3 albumi, 200 gr di zucchero a velo, 30 gr di goccie di cioccolato fondente



Preparazione:

Come prima cosa, dividere gli albumi dai tuorli e metterli da parte in una ciotola ben pulita, in modo che dopo montino alla perfezione; il materiale perfetto sarebbe l'acciaio, per il contenitore, ma andrà bene anche il vetro. A questo punto chiedete aiuto al vostro piccolo pasticciere e lasciandogli tenere in mano la frusta elettrica alla minima velocità, cominciate a montare gli albumi. Quando comincerà ad apparire in superficie la canonica schiuma, prendete in mano le redini della ricetta e aumentate la velocità. Quando comincerà il composto ad essere sempre più bianco, chiedete al vostro aiutante in cucina di setacciare poco per volta lo zucchero nella ciotola. Gli albumi saranno ben montati quando capovolgendo la ciotola non cadranno verdo il basso. Per dare vita ai fantasmini basterà una sac à poche con il becco liscio e una teglia ricoperta con la carta da forno; create - o lasciate creare - dei piccoli ciuffi di meringa distanti 3 centimetri l'uno dall'altro e continuare fino a che la teglia non sarà piena. Preriscaldate a 90° - meglio se in forno ventilato - e fate cuocere per le prime due ore, dopo di ché, abbassare la temperatura a 70° e fate continuare per un'altra ora.

Per decorare con gli occhi i fantasmini, basterà prendere le gocce di cioccolato, scaldarle per pochissimi istanti con una fiamma in modo che si ammorbidisca il retro e poi poggiarle sulle meringhe con l'aiuto di uno stecco da cucina, e il gioco è fatto.



Dita della strega

I biscotti di Halloween più classici di sempre. Sembrano spaventosi, ma in realtà con il loro sanissimo contenuto di mandorle sono dei dolci perfetti per i più piccoli, in quanto privi di un eccesso di zuccheri o di grassi dannosi.



Ingredienti:

100 g di zucchero semolato, 100 g di burro morbido, 1 tuorlo, 200 g di farina 00, 1/2 stecca vaniglia, 30 g di mandorle pelate intere



Preparazione:

Lasciate che il vostro piccolo aiutante vi aiuti a pesare gli ingredienti e a trasferirli nel frullatore - o nel robot da cucina -, con un piccolo tocco di magia gli basterà azionare l'elettrodomestico per iniziare a creare l'impasto, che dovrà essere omogeneo e ben liscio, senza grumi. Una volta pronto lo potrete travasare su una spianatoia per la pasta o su un piano da lavoro qualsiasi. Per creare le vostre spaventose dita da strega, dovrete ricavarne dei bastoncini di circa 1 cm di diametro e lunghi almeno 5 volte tanto. Una volta creati, con l'aiuto di uno stuzzicadenti il vostro bambino potrà crare le rughe e i segni della pelle della strega. L'unghia, lunga e spaventosa, sarà una mandorla non pelata. Preriscaldate il forno a 180° e fate cuocere per 10 minuti su una teglia ricoperta di carta da forno; le dita saranno pronte appena cominceranno lievemente a dorare. Se volete colorare le unghie della strega, basterà un po' di colorante alimentare da spennellare dopo la cottura.



Pipistrello Cupcake

Dei semplici cupcake al cioccolato, decorati da una crema di burro resa più spaventosa dal colorante alimentare preferito dai piccoli di casa. Per le ali del pipistrello, basteranno frollini al cacao - quelli che solitamente si vendono in versione sandwich, di varie marche, con il frosting all'interno - spezzati a metà.



Ingredienti:

Per i muffin: 220 gr di farina 00, 150 gr di zucchero, 2 uova, 100 gr di burro, 140 ml di latte, 100 gr di cacao in polvere, 1/2 bustina di lievito per dolci.

Per la crema al burro: 200 gr di burro, 120 gr di zucchero a velo, 10 ml di latte, 1 bacca di vaniglia



Procedimento:

Potete procedere o con la planetaria o con una ciotola e delle fruste elettriche. Mettete nel recipiente prescelto zucchero e burro precedentemente ammorbidito, fino a ché non otterrete una crema, a questo punto il vostro spaventoso aiutante potrà rompere le uova e aggiungerele una alla volta, dandovi il tempo di incorporarle prima di passare alla successiva.

Questo è il momento di unire il cacao in polvere - o del cioccolato fuso a bagnomaria, nella stessa quantità, se avete il tempo - e amalgamarlo al meglio, alternandolo con il latte e la farina (precedentemente unita al lievito). Quando l'impasto sarà cremoso e denso, riempire i pirottini a metà, in modo da non farli starbordare quando in forno cresceranno; preriscaldate a 180° in forno statico e infornate per 20 minuti. Lasciate raffreddare mentre preparate la crema al burro. Per questo passaggio lagorate il burro a temperatura ambiente, tirandolo fuori almeno due ore prima della lavorazione. Prendete una ciotola dai bordi molto alti e una frusta elettrica - o la planetaria, se la possedete -, spezzettate il burro con le mani, e ponetelo all'interno del recipiente. A questo punto aggiungete il latte e lavorate con le fruste a velocità media, fino a che non si sarà formata una consistenza cremosa dal colore biancastro. A questo punto aggiungere lo zucchero a velo e i semi di una bacca di vaniglia e riprendere a montare, fino a quando la crema non raggiungerà una consistenza molto densa. Per il vostro halloween, fate scegliere la vostro bambino il colorante alimentare che preferisce - ma per i pipistrelli sarebbe più indicato il nero - aggiungetene massimo 3 gocce e impastate ancora un po'. Basteranno pochi secondi e potrete decorare i vostri cupcake con una semplice sacca da pasticceria. Per le ali, prendete dei frollini al cacao, spezzateli a metà e avrete dei pipistrelli home made sostenibili e divertenti.



Dolcetto: La pozione magica (cocktail analcolico di Mattia Pastori)

Un drink che gioca sul tradizionale colore arancione di Halloween, unendo tra di loro ingredienti che rimandano a questo colore. Ecco allora che l’Aranciata BIO e il tutto diventa magico con delle decorazioni di carbone vegetale e zucchero e caramelle gommose. Potrete prepararlo in delle grandi ciotole e proporla come una pozione in un calderone, basterà aumentare proporzionalmente le dosi, pensate per un solo bicchiere.



Ingredienti:

5cl di Aranciata BIO Sanpellegrino, 2cl di succo di limone, 5cl di succo ACE, ghiaccio q.b



Procedimento:

Shakerare il succo di limone con il whisky e il succo ACE. Filtrare in un tumbler alto sul cui bordo è stato precedentemente realizzato un crusta, per il quale è sufficiente prendere del carbone dolce e sminuzzarlo in polvere, aggiungerlo allo zucchero, bagnare il bordo del bicchiere con del succo d’arancia e immergerlo nella polvere per farla aderire. Aggiungere ghiaccio, colmare con 5 cl di aranciata e servire con caramelle gommose.