La carbonara al tartufo nero

Una rivisitazione autunnale del classico piatto della tradizione romana, dove il tartufo sostituisce la pancetta. Il trucco di una buona riuscita della carbonara di tartufo nero è in primo luogo la scelta della pasta, che deve essere ad alto rilascio di amido, in modo tale che questo aiuti a creare quella giusta cremosità gustosa e saporita che siamo abituati ad associare a questo goloso primo piatto.

Carbonara di tartufo: la ricetta

Ingredienti (per 4 persone):

500 gr di spaghetti

5 uova

25 gr di tartufo nero

10 gr di burro

80 gr di Parmigiano Reggiano di lunga stagionatura

Sale

Pepe nero





Procedimento:

Prendere una ciotola capiente e sbattere insieme 4 uova intere di medie dimensioni, preferibilmente allevate a terra, cercando di incorporare più aria possibile. Una volta pronto, aggiungere alla mistura il tuorlo del quinto uovo, il Parmigiano grattugiato e qualche grano di pepe nero schiacciato con la forchetta.



A questo punto amalgamare il tutto con una frusta a mano, in quanto è importante che ci sia quanta più aria possibile. E mettere da parte.



Prendere una pentola capiente, riempirla di acqua e una volta che è giunta al punto di ebollizione, calare la pasta. Appena l'amido affiorerà in superficie, sollevarlo con un cucchiaio e aggiungerlo al composto di uova formaggio e pepe ancora nella ciotola. Una volta scolata la pasta, conservare circa mezzo bicchiere di acqua di cottura.



Rimettere la pasta nella pentola e versare il composto; mantecare il tutto con il burro previsto dalla ricetta. Se serve, aiutare la mantecatura con l'acqua di cottura messa precedentemente da parte. Grattugiare il tartufo e servire ben caldo.