Le polpette golose in sfoglia

Anche le polpette, cibo goloso per eccellenza spesso affiancato alle patatine fritte nell'idea del "una tira l'altra", possono essere reinventate con un tocco in più. Nella ricetta delle polpette golose in sfoglia (dal libro "Sfoglia e brisée per ogni stagione" - Gribaudo) viene in aiuto la pasta - da scegliere preferibilmente quadrata in quanto più facile da maneggiare successivamente e da porzionare -. La scelta di cuocerle nel sugo risulta vincente in quando l'umidità data dallo stesso sia in casseruola che durante la cottura in forno le renderà morbide, profumate e facili da conservare; perfette anche per un piccolo aperitivo in casa.

Polpette golose in sfoglia: la ricetta

Ingredienti:

1 confezione di pasta sfoglia rettangolare

150 gr di manzo macinato

80 gr di salsiccia

20 gr di pane ammollato nel latte

1 uovo

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

200 gr di passata di pomodoro

q. b. di Parmigiano Reggiano

1 cipollotto

Olio

Sale

Pepe





Procedimento:

Prima di tutto preparate le polpette unendo il pane ammollato nel latte, il manzo, la salsiccia e l'uovo. Mischiate il composto, poi unite il prezzemolo tritato, una presa di sale e del Parmigiano grattugiato.



Quando avrete ottenuto un composto omogeneo, formate delle sfere del peso di circa 20 grammi l'una. Fate scaldare dell'olio in una pentola antiaderente e, quando sarà ben caldo, soffriggetevi le polpette, facendole cuocere bene su tutti i lati. Poi aggiungete la passata di pomodoro allungata con mezzo bicchiere d'acqua, aggiustate di sale e pepe e fate cuocere a fuoco medio-basso per una ventina di minuti. Quando le polpette saranno pronte tenetele da parte.



Srotolate la sfoglia, ritagliatela in 12 quadrati e posizionateli negli incavi di una teglia per muffin, in modo che gli angoli fuoriescano dal bordo dello stampo con le quattro puntine, bucherellate leggermente la base e infornate per 15 minuti a 180°C, poi sfornate la teglia, inserite in ogni fazzoletto di sfoglia una polpetta, un po' del suo sugo e una spolverata di Parmigiano grattugiato, poi infornate nuovamente per 5 minuti.