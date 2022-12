Colorato, profumato, piacevolmente amarognolo, ecco il risotto giusto per l’autunno, grazie alla piccantezza del Gorgonzola e all'aroma dell'ortaggio. Per scegliere al meglio, ricordate che il radicchio Rosso di Treviso, garantito dalla indicazione geografica protetta, è una verdura fiore all’occhiello dell’agroalimentare del Veneto e si riconosce per la nervatura principale bianca molto accentuata e per le foglie rosso intenso. Il cespo allungato deve essere voluminoso e ben chiuso. Deve pesare almeno 150 g, con una lunghezza dai 18 ai 25 centimetri. Ha sapore amarognolo e consistenza croccante. Vino consigliato per l'abbinamento: un Bardolino o un Raboso del Piave.

La ricetta: Risotto al radicchio e Gorgonzola



Ingredienti per 4 persone

250 g di riso Carnaroli

100 g di radicchio rosso trevigiano

80 g di Gorgonzola

30 g di burro

25 g di cipolla rossa

mezzo litro di brodo vegetale

due cucchiai di Parmigiano grattugiato

un bicchierino di vino rosso

prezzemolo

sale





Procedimento

Mondate il radicchio, lavatelo e tagliatelo a fettine sottili. Tritate finemente la cipolla e fatela appassire in una casseruola con il burro.

Quindi aggiungete il radicchio e bagnate il tutto con il vino. Lasciate cuocere a fuoco basso e con coperchio fino a quando sarà completamente evaporato. Mescolare di tanto in tanto.

Aggiungete il riso e fatelo tostare per due minuti. Iniziate a bagnare con il brodo caldo e unite l’altro mano a mano che verrà assorbito.

Circa 2 minuti prima della fine della cottura, aggiungete il Gorgonzola tagliato a cubetti e fatelo sciogliere mescolando con cura per amalgamarlo agli altri ingredienti.

Spegnete il fuoco, aggiungete il Parmigiano grattugiato, aggiustate eventualmente di sale e mantecate.

Servite il risotto al radicchio e Gorgonzola ben caldo, spolverizzato a piacere con prezzemolo tritato.