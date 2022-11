I bigoli al radicchio e zucca

Niente di meglio di un piatto di pasta colorato e profumato con verdure di stagione come questa ricetta dei Bigoli al radicchio e zucca.

La spiccata dolcezza della zucca gialla e la sottile nota amara del radicchio trevigiano, insieme creano un'armonia avvolgente per il formato di pasta dalla consistenza callosa. L'idea in più: se si desidera un piatto vegano, basterà sostituire il burro con un filo d'olio e usare, al posto del parmigiano grattugiato una manciata di semi di zucca, tritati grossolanamente.

Vino consigliato, un Raboso del Piave.

La ricetta: Bigoli al radicchio e zucca



Ingredienti per 4 persone

320 g di bigoli

400 g di zucca

200 g di radicchio trevigiano

1 cipolla bianca

40 g di burro

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

50 ml di latte

parmigiano grattugiato

sale e pepe





Procedimento

Mondate la cipolla, tritatela finemente, e fatela imbiondire in padella con due cucchiai di olio.

Sbucciate e tagliate a dadini la zucca, aggiungetela alla cipolla e insaporite con sale e pepe.

Bagnate con poca acqua e il latte, lasciando cuocere a fiamma bassa per circa 10 minuti.



Dopo aver mondato e lavato il radicchio, tagliatelo a pezzetti regolari e mettetelo in un'altra padella con due cucchiai di olio. Fatelo cuocere per 5 minuti con coperchio.

Cuocete la pasta in abbondante acqua bollente salata, scolatela e versatela nella padella con il radicchio; aggiungete la zucca cotta e unite il burro. Saltate il tutto velocemente e servite caldo, spolverizzando di parmigiano reggiano.