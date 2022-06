Inverno, tempo di preparazioni e conserve per l'estate. Su tutte vince la giardiniera, che lo chef stellato Peppe Guida (dei ristoranti Antica Osteria Nonna Rosa e Villa Rosa-La casa di Lella) propone in questa sua versiine agrodolce, semplice e da realizzare in pochi passaggi. Si ottiene così un contorno da tenere in dispensa per le serate in cui proprio non abbiamo voglia di metterci ai fornelli. Da mangiare da sola, per accompagnare un secondo o come antipasto, la giardiniera di cavolfiore in agrodolce può essere anche utilizzata per condire una bruschetta di pane raffermo scaldato

Le ricette di Peppe Guida: giardiniera di cavolfiore

Ingredienti:

Mezzo cavolfiore

2 carote

1 finocchio

1 costa di sedano

1 litro di aceto

200 ml di vino bianco

50 g di zucchero

20 gr di sale

100 ml di olio extravergine di oliva

Procedimento:

Pulire e tagliare a pezzi le verdure.

In una pentola versare l’aceto, il vino, lo zucchero e il sale. Mescolare bene e portare a bollore. Sbollentare le verdure separatamente per due minuti. Devono rimanere croccanti.

Versare le verdure e parte del liquido di cottura, ancora bollenti, in vasetti sterilizzati. Coprire le verdure con olio. Chiudere bene i vasetti e mantenerli capovolti per formare il sottovuoto fino al raffreddamento completo.

Si conservano circa un anno. Una volta aperto il vasetto si può conservare in frigorifero per non più di una settimana.