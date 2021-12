Un anno in cucina con Peppe Guida: zuppa di friarielli e patate

Tipici della Campania, i friarielli sono una delle verdure a foglia più amate da Peppe Guida, chef del ristorante stellato Antica Osteria Nonna Rosa e del Villa Rosa-La Casa di Lella, a Vico Equense. Per questo motivo lo chef ha scelto di proporre una ricetta dedicata a questo ingrediente invernale. Ma non disperate, se abitate in altre regioni italiane i friarielli, spesso introvabili (soprattutto al Nord), si possono sostituire con i broccoletti o le cime di rapa.