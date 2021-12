Caviro investe 20 milioni nella nuova cantina Cesari in Valpolicella

FUMANE (VERONA). Un investimento di venti milioni. Quattro anni di lavoro per realizzare una cantina che a regime sarà in grado di produrre 4 milioni di bottiglie l'anno. Così il gruppo Caviro ha portato la Gerardo Cesari a fare il vino nel cuore della Valpolicella. "Un investimento importante - spiega SimonPietro Felice, direttore generale di Caviro - fatto per valorizzare un'azienda storica, la prima a produrre nel 1971 l'Amarone che due anni dopo è stato venduto per la prima volta negli Usa, e dare continuità e certezza ai viticoltori".