Carlo Petrini: la castagna salverà il mondo

Una settimana fa, sempre dalle pagine di questo sito, scrivevo di legumi e della loro importanza per l’uomo, per il pianeta e per l’economia di tante comunità. E naturalmente della loro squisitezza, ad esempio in ricette come pasta e fagioli, riso e piselli e zuppe di pane e legumi. Non vi ho citato un altro abbinamento storico, ma recupero subito: la zuppa di lenticchie e castagne.