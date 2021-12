A Lione per la Festa delle luci? Ecco i migliori bouchon (ristoranti tradizionali) in cui cenare

Un pieghevole dell’ufficio turistico, fra le 10 cose imperdibili da fare a Lione, suggerisce di gustare una quenelle in un bouchon. Non è un invito casuale, perché la città dei fratelli Lumière e di Paul Bocuse, con i suoi 4 mila ristoranti – un record o quasi se rapportati al numero di abitanti - continua a essere una destinazione imprescindibile per conoscere la cucina francese.