La pizza fatta in casa e il pesto genovese: i "come fare" più cercati online dagli italiani

La pizza, il pesto di basilico, la besciamella, la conserva di pomodoro. Quasi due anni di mobilità ridotta dalla pandemia hanno influenzato molto le ricerche online degli italiani per quanto riguarda la cucina. Come è chiaro dai Google trends, pubblicati ogni dicembre dal motore di ricerca, a ricette più elaborate – come la pastiera napoletana, il tiramisù, i pancake e le crepes – maggiormente ricercate nel 2019, si sono sostituite preparazioni per così dire “di base”.