Dall'avanguardia spagnola al cuore dell'Umbria: un ristorante di cui sentirete parlare

“In umbro Une significa acqua, volevo darle di nuovo importanza come elemento di vita”, racconta Giulio Gigli mentre con movimenti sicuri ma morbidi e silenziosi, ultima i piatti sul banco di lavoro, proprio davanti allo spazio dove pochi fortunati clienti possono mangiare prima con gli occhi e poi con la bocca i suoi piatti. UNE è il nome del suo ristorante, anzi del progetto di vita e lavoro che condivide con la compagna Lucile Kopczynski. L’acqua, come il discorso, fluisce e si collega al corso che sgorga dalla vicinissima fonte “che per secoli ha alimentato il mulino e il frantoio con la sua forza” oggi disseta Foligno ma resta nella memoria del futuro l’importanza e la valenza di questa sorgente.

Piccione di Capodacqua ripieno e giardiniera

Ora è un ristorante, da pochi mesi, ma la costruzione che adesso si anima di voci a tavola e di profumi dalla cucina è parte della piccola frazione da secoli, come testimonia l’iscrizione sui mattoni a vista del soffitto. Sopravvissuto al tempo e alle intemperie del terremoto, ha cambiato anima e volto, mantenendo grazie al restauro conservativo ricordi del passato, quelli che si trovano nei locali sottostanti fra presse, mole da grano, attrezzi da lavoro, una porta con i montanti smussati per far passare le orci piene di olio e ora contenere i progetti futuri di Gigli. Originario di Foligno, dopo la scuola alberghiera ad Assisi Giulio è subito partito per l’estero: “Non so se avrei sempre voluto fare questo da grande, ma mi sono reso conto presto come fare da mangiare fosse un atto sociale, un atto d’amore. Questo mi ha fatto appassionare alla cucina, è una cosa concreta che arriva subito alle persone”. Provenza e Parigi nelle estati duranti la scuola, una tappa a Roma alla Terrazza dell’Hotel Eden dove “per la prima volta facevo un’esperienza gastronomica, dopo un anno ho chiesto di andare nella stessa catena in Francia. Ed è così che ho scoperto l’esistenza delle stelle Michelin, a scuola non ce ne avevano parlato: all’Hotel Montparnasse c’era un ristorante stellato, sono entrato come commis e uscito come capo-reparto”. Determinato e animato dalla sete di conoscenza, Giulio Gigli ha seguito lo chef incaricato da Yannick Alléno di gestire Le Cheval Blanc, un’esperienza che ricorda come “dura e molto interessante” cui poi è seguito quasi un anno al Pagliaccio di Genovese prima di tornare nella Ville Lumiere per approfondire la cucina classica francese al Grand Véfour. Un anno dopo insieme al fratello la decisione di prendersi una pausa e volare in Argentina, “lui è musicista per passione e barman per necessità, abbiamo gestito il bar di una piscina in un albergo di Buenos Aires”. Ancora un viaggio e un’altra meta, San Francisco dove il caso gli avrebbe fatto incontrare Lucile, studentessa francese in viaggio studio, la donna che oggi lo affianca e ha dato una piega alla sua vita.



Lione poi, per seguire l’amore prima di un altro volo: “La mia idea era di formarmi nelle principali cucine mediterranee, sapevo che la Spagna era il paese dell’evoluzione. Lucile ha trovato lavoro a Barcellona e un amico mi aveva detto che i tre chef de El Bulli avevano aperto un ristorante e preso la stella. Sono andato a propormi e mi hanno preso subito, prima uno stage e poi assunto come capo-reparto. Sono entrato così, dopo tre mesi mi hanno passato a responsabile del reparto creativo e ancora dopo un anno a chef di cucina”. Il ristorante è il Disfrutar di Barcellona, la culla della ricerca e innovazione dopo la chiusura dei fratelli Adrià, Giulio Gigli ne è stato il responsabile del reparto creativo e ora è tornato in Umbria, a Capodacqua.

Giulio Gigli

Questo è il suo passato, il bagaglio di conoscenze con cui è tornato a casa e dove, volente o nolente, si è fermato per il lockdown. Il suo presente è nei piatti che escono dalla cucina di UNE, sapori concreti di ingredienti del territorio, fornitori locali, niente pesce di mare per scelta, tecniche che emergono dalla memoria nei gesti sapienti, abbinamenti mai forzati, un orto dove raccogliere erbe e verdure di stagione, tanti sogni da realizzare fra le mura del mulino che ha visto passato il tempo. “Me ne sono andato perché ero molto stanco, mi piaceva tantissimo il lavoro ma il ritmo era altissimo. E' un lavoro da privilegiato, viaggi, conosci cucine, persone e luoghi, cucini, hai 40 cuochi che fanno quello che hai deciso insieme agli chef. Il confronto con loro era costantemente formativo e stimolante con indicazioni geniali. La cucina è la loro, io sono entrato in quell’ottica, l’ho potuto fare perché avevo quel background: senza le basi della cucina è impossibile fare quel lavoro”. Alcune delle conserve del ristorante, preparate da Giulio e il suo staff Il lockdown e la voglia di riabbracciare la donna che al suo fianco condivide UNE, “non so se sarei tornato qui. È difficile dirlo. Ci sono state proposte dalla in Francia e Italia, ma non ero convinto, il momento non è favorevole: assumere una persona come me significava cambiare linea di cucina, investire. Sono stato fermo a casa ed è stato duro: sono passato da fare tutto e tanto, lavorare 15/16 ore al giorno, al fare niente. È successo a tanta gente, per me è stato molto difficile” ammette senza riserve, con lo sguardo velato al ricordo. Waffle Ma poi la svolta, materiale ed emotiva che lo ha spinto a realizzare il progetto e pensare come approcciare il lavoro: “Ho visto questo posto e l’ho sentito adatto a me - sapendo indirizzare la frustrazione incanalando in qualcosa di costruttivo - mi ha dato tempo di capire. Il progetto era scritto e pensato senza il luogo.” Una nuova cucina e una storia antica nei muri, un orto da coltivare e tanto da fare. “Con il mio migliore amico Guglielmo Propersi che è psicologo mi piacerebbe integrare al progetto la psicologia del lavoro, risolvere le cose che mi hanno fatto male sul lavoro, che mi hanno fatto soffrire. Creare un modello di ristorazione diverso dove i lavoratori siano al centro del progetto, non esiste più che devi seguire il progetto a tutti i costi. Maria è in un certo modo, David, Simone, Daniele, Fabrizio ognuno è come è. Non esiste che entro in cucina e dico tu devi essere questo, se vuoi lavorare qui questo non lo devi fare” mentre si riferisce alla squadra che lo supporta.

Coniuga le conoscenze apprese e gli ingredienti di casa, quelli che ha abilmente selezionato per qualità e per rapporti umani intessuti sul posto: alcune stoviglie realizzate da un’artigiana di Foligno, lo stampo tradizionale della tirella per un impasto passato al sifone e ripieno con blu di capra, prima di essere sormontato da un velo di gelatina di uva bianca, “l’aglione confit che è memoria e trae ispirazione da una zuppa di Malaga simile a un gazpacho con pane, aglio e mandorle”. Gnocchi di malva raccolti nel campo dietro al ristorante, giardiniera “come la fa nonna da cui ho preso la ricetta per rifarla” facendola restare quello che è nel sapore ma dalla forma sferificata, la carta su cui è stampato il menu proveniente dagli scarti delle olive, patate di Colfiorito lavorate con una tecnica che le fa sembrare lingotti dalla consistenza cremosa e suadente, petto di piccione ripieno con il suo fondo magistrale, pralinè di carota per la cheesecake ottenuto da una macchina ‘concadora’ retaggio della Spagna. Regione che vai patata che trovi: e per ogni varietà tanti sapori da scoprire Lara De Luna 20 Settembre 2018 Lara De Luna Merita un plauso la presenza a tavola del pane, solo quando serve e senza prendere posto fra i piatti per non appesantire, funzionale come elemento che non distrae e induce alla scarpetta; lo si potrebbe dire un pane stagionale, che cambia nei mesi nelle miscele di farine e semi, realizzato in collaborazione con il forno O’Ma di Foligno in cui Filippo interpreta insieme a Giulio le esigenze fra ingredienti che vengono dalla cucina e dall’orto, come i fiori di aglione, e diventano pagnotte sotto le sue mani.



“Grazie per la fiducia”. è il saluto di Giulio Gigli ai suoi ospiti, non falsa modestia ma semplice apprezzamento per chi arriva a Capodacqua per lui. “Qui mi sento a casa, ma non mi sarei sentito a casa prima dei 15 anni in giro per il mondo. Le mie priorità erano altre, fame di conoscenza, di vedere, girare e capire a che mondo appartenere, dove stare. Ogni volta era una ripartenza: lasciavo il negativo e ripartivo per cercare di essere migliore. Anche questa è una ripartenza, ora sono più pronto e prima non avrei potuto. Stare in un posto dipende da quello che hai da fare e dalle persone con cui lo fai, questo è casa: il luogo che alimenta queste cose. Ora l’ho trovato”.